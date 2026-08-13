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¡Locura! Bandiera, Succar y Martinich anotaron para el 4-0 de Cienciano sobre Botafogo
Neri Bandiera anotó el 2-0, luego Matías Succar hizo lo suyo para el 3-0 y luego Marcos Martinich marcó el 4-0 para Cienciano sobre Botafogo desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Cienciano iba ganando 1-0 a Botafogo con un golazo de cabeza de Matías Succar; sin embargo, a los 30 minutos del primer tiempo aparecieron nuevamente el delantero peruano, luego Neri Bandiera y por último Marcos Martinich para marcar el 4-0 del club cusqueño sobre el brasileño desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
PUEDES VER: ¡Golazo! Matías Succar anotó de cabeza el 1-0 de Cienciano sobre Botafogo en la Sudamericana
Neri Bandiera anotó el 2-0 de Cienciano sobre Botafogo por Copa Sudamericana
A los 24 minutos del primer tiempo, Bandiera anotó el 2-0 de Cienciano, sin embargo se vio envuelto en una jugada polémica por supuesta mano. No obstante, luego de la revisión del VAR, el árbitro decidió que la jugada si era gol legítimo.
Video: ESPN
Matías Succar anotó el 3-0 de Cienciano sobre Botafogo por Copa Sudamericana
A los 29 minutos de la primera mitad y después del tiempo de rehidratación, Matías Succar volvió a hacerse presente para firmar el 3-0 de Cienciano frente a Botafogo, aprovechando una mala salida del arquero Warleson y definiendo de espaldas.
Video: ESPN
Marcos Matinich anotó el 4-0 de Cienciano sobre Botafogo por Copa Sudamericana
En el minuto 34 de la primera mitad, Marcos Martinich sacó un disparo desde fuera del área y convirtió un gran gol ante Botafogo, con el que Cienciano estableció el 4-0 en la Copa Sudamericana, desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Video: ESPN
Tras marcar tres goles en menos de 30 minutos, la afición de Cienciano estalló de alegría en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, al presenciar un histórico 4-0 de un club peruano frente a uno brasileño.
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