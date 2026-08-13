Cienciano iba ganando 1-0 a Botafogo con un golazo de cabeza de Matías Succar; sin embargo, a los 30 minutos del primer tiempo aparecieron nuevamente el delantero peruano, luego Neri Bandiera y por último Marcos Martinich para marcar el 4-0 del club cusqueño sobre el brasileño desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Neri Bandiera anotó el 2-0 de Cienciano sobre Botafogo por Copa Sudamericana

A los 24 minutos del primer tiempo, Bandiera anotó el 2-0 de Cienciano, sin embargo se vio envuelto en una jugada polémica por supuesta mano. No obstante, luego de la revisión del VAR, el árbitro decidió que la jugada si era gol legítimo.

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Matías Succar anotó el 3-0 de Cienciano sobre Botafogo por Copa Sudamericana

A los 29 minutos de la primera mitad y después del tiempo de rehidratación, Matías Succar volvió a hacerse presente para firmar el 3-0 de Cienciano frente a Botafogo, aprovechando una mala salida del arquero Warleson y definiendo de espaldas.

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Marcos Matinich anotó el 4-0 de Cienciano sobre Botafogo por Copa Sudamericana

En el minuto 34 de la primera mitad, Marcos Martinich sacó un disparo desde fuera del área y convirtió un gran gol ante Botafogo, con el que Cienciano estableció el 4-0 en la Copa Sudamericana, desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Tras marcar tres goles en menos de 30 minutos, la afición de Cienciano estalló de alegría en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, al presenciar un histórico 4-0 de un club peruano frente a uno brasileño.