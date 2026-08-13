Un hombre guatemalteco, que se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Delaney Hall, Newark, perdió la vida poco después de ser liberado. Esta noticia fue confirmada recientemente por el congresista de Nueva Jersey, Robert Menendez. ¿Qué pasó? ¿Qué se reveló sobre esta persona y su deceso?

Atención, inmigrantes en EE. UU.: guatemalteco fallece tras ser liberado de la custodia del ICE

PIX 11, otros medios internacionales y el político Menéndez informaron que José Chajón-Raxón, un inmigrante originario de Guatemala, murió tras una emergencia médica en el hospital Delaney Hall. Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue el encargado de revelar que Chajón-Raxón fue admitido en Delaney Hall el 18 de julio.

EE. UU.: guatemalteco fallece tras ser liberado de la custodia del ICE.

Según los informes, al día siguiente, una enfermera observó lo que parecía ser una convulsión, lo que llevó a solicitar asistencia médica de emergencia. Mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia, se le brindó atención médica adecuada. Bajo esta situación, el 22 de julio, Chajón-Raxón fue liberado de la custodia de ICE y, poco después, falleció.

La agencia señaló que no fue notificada de su deceso, dado que el inmigrante ya no estaba bajo su custodia. Fuentes cercanas al caso señalaron que se le otorgó una liberación discrecional antes de ser trasladado al Hospital Universitario. Al respecto, a través de un comunicado, el congresista Menéndez criticó a ICE, afirmando que la entidad, alineada con la política de la administración Trump, busca evitar el escrutinio público y eludir su responsabilidad en estos incidentes.

Asimismo, destacó que ICE ha revertido políticas de la era Biden, creando vacíos legales que le permiten no investigar muertes de personas previamente bajo su custodia. Menéndez no dudó en resaltar la necesidad de respuestas y transparencia para el pueblo estadounidense con relación a estos casos.

¿Por qué ICE decidió no revelar el sensible fallecimiento de José Chajón-Raxón?

Según la actual política de ICE, la responsabilidad de monitorear las muertes de personas que han dejado su custodia ya no recae en ellos. Un portavoz de DHS declaró al medio en mención que "esto es de sentido común", enfatizando que ICE no se hace responsable de decesos que ocurren semanas después de la liberación de una persona.

Cabe precisar que, a inicios de este 2026, ICE implementó una nueva normativa que elimina la obligación de reportar las muertes de detenidos liberados recientemente. La decisión revoca una política anterior de 2021, establecida por la administración Biden, que requería a ICE informar al Congreso e investigar las muertes de detenidos ocurridas dentro de los 30 días posteriores a su liberación.