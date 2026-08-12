Cienciano vs Botafogo EN VIVO: horario, canal y alineaciones por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Botafogo EN VIVO protagonizarán un encuentro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 el jueves 13 de agosto en el Inca Garcilaso de la Vega desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de ESPN 3 y Disney+ para toda Sudamérica. A continuación, podrás revisar toda la información acerca de este compromiso.

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¿A qué hora juegan Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana?

El duelo entre Cienciano vs Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 13 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana?

La transmisión del Cienciano vs Botafogo estará a cargo del canal ESPN 3 y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.

Cienciano enfrentará a Botafogo en Cusco.

Cienciano vs Botafogo: posibles alineaciones

Cienciano : Ítalo Espinoza, Carlos Cabello, Kevin Becerra, Alonso Yovera, Sebastián Cavero, Santiago Arias, Ademar Robles, Matías Succar, Alejandro Hohberg, Cristian Souza y Carlos Garcés.

: Ítalo Espinoza, Carlos Cabello, Kevin Becerra, Alonso Yovera, Sebastián Cavero, Santiago Arias, Ademar Robles, Matías Succar, Alejandro Hohberg, Cristian Souza y Carlos Garcés. Botafogo: Warleson, Vitinho, Gabriel Justino, Nahuel Ferraresi, Alex Telles, Danilo Santos, Cristian Medina, Álvaro Montoro, Kauan Toledo (o Matheus Martins), Lucas Villalba, Arthur Cabral.

Cienciano vs Botafogo: cuotas y pronósticos

Apuestas Cienciano Empate Botafogo Betsson 2.32 3.15 2.92 Betano 2.52 3.25 3.10 Bet365 2.40 3.40 2.90 Stake 2.45 3.15 3.00 Doradobet 2.54 3.10 3.00

Cienciano vs Botafogo: previa del partido por la Copa Sudamericana

El Estadio Inca Garcilaso de la Vega se viste de fiesta este jueves para albergar un choque con sabor a epopeya continental. Cienciano, enardecido tras eliminar con autoridad a Lanús con un contundente marcador global de 4-2, mide fuerzas frente al poderoso Botafogo en el duelo de ida de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Bajo la conducción táctica del estratega Horacio Melgarejo, el conjunto imperial aspira a sacar el máximo provecho de su fortín a más de 3,400 metros de altitud para dar el primer golpe de la llave.

Por su parte, Fogão llega al Cusco tras haberse clasificado directamente a esta instancia al comandar el Grupo E, aunque aterriza con un contratiempo de consideración. En su último compromiso ante Fluminense por el Brasileirão, el volante colombiano Jordan Barrera sufrió una severa lesión muscular que lo dejó descartado para la travesía andina. Pese a esta baja, el cuadro conducido por Franclim Carvalho confía en el peso individual de su nómina para resistir la presión del local y llevarse un resultado favorable rumbo al cruce de vuelta en Río de Janeiro.

Con la pólvora encendida de hombres de área como Carlos Garcés y el aliento incondicional del pueblo cusqueño, Cienciano buscará rememorar sus mejores épocas internacionales. Botafogo, en cambio, propondrá un trámite inteligente y pausado para administrar el aire y desgastar a la zaga local. El pitazo inicial está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana), en una batalla táctica donde la altitud y la eficacia de cara al arco serán determinantes para dar el primer paso rumbo a los cuartos de final.

Precio de las entradas del Cienciano vs Botafogo