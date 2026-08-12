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Confirman que el plantel masculino de Universitario jugará dos veces en el mismo día

Los hinchas de Universitario de Deportes se llevaron una enorme sorpresa al conocer que su equipo jugará dos veces en el mismo día.

Francisco Esteves
Confirman que el plantel masculino de Universitario jugará dos veces.
Confirman que el plantel masculino de Universitario jugará dos veces. | Foto: Composición Líbero.
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¡Sorpresa! Universitario de Deportes impactó a toda su hinchada al confirmar que en un mismo día su plantel masculino disputará dos partidos de carácter oficial. Como sabemos, los aficionados están totalmente centrados en el desarrollo del Torneo Clausura y únicamente tienen como objetivo salir tetracampeones de la Liga 1 2026.

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Sin embargo, los seguidores más fieles de la 'U' saben a la perfección que todas las categorías de la institución deportiva son importantes, así como sus diferentes disciplinas. Bajo esa premisa, en sus redes sociales, el cuadro merengue confirmó la lista de compromisos que disputará este jueves 13 y sábado 15 de agosto en sus diversas canteras.

"Enfocados en lo que sigue. Esta es la programación de nuestros partidos ante CIM por la fecha 20 del Torneo Élite Federación Oro", indicó Universitario de Deportes. A su vez, dejó el horario de cada uno de sus encuentros y el jueves sus divisiones menores juegan dos veces, mientras que el sábado tres, aunque es importante precisar que son diferentes escuadras. Es decir, ningún once repite duelo.

Partidos de Universitario en el Torneo Élite Federación

Jueves 13 de agosto

  • Categoría 2010 | 2.00 p. m.
  • Categoría 2011 | 4.00 p. m.

Sábado 15 de agosto

  • Categoría 2009 | 9.00 a. m.
  • Categoría 2012 | 11.00 a. m.
  • Categoría 2012 | 1.00 p. m.
Universitario

Las categorías menores de Universitario jugarán ante CIM.

Es importante destacar que este campeonato no le otorga ninguna bonificación al cuadro que compite en la Liga 1, pero sí es sumamente importante porque sirve como vitrina para las futuras estrellas del club, quienes también tienen chances de conformar la selección peruana dentro de algunos años.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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