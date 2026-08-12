¿Sanción a Universitario? SAFAP y su contundente postura sobre fichaje de Jorge Gutiérrez: "Problema..."

La llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario de Deportes quedó envuelta en una inesperada controversia. El defensor panameño fue anunciado como nuevo refuerzo del vigente campeón de la Liga 1, pero su incorporación al cuadro crema generó un conflicto entre el futbolista y su representante.

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SAFAP y su contundente postura sobre fichaje de Jorge Gutiérrez a Universitario

De acuerdo con lo trascendido, Gutiérrez habría negociado directamente su llegada a Universitario sin la intervención de sus agentes. Esta situación provocó la molestia de su representante, José Luis Pico, quien cuestionó la manera en que se concretó el acuerdo y advirtió que el caso podría terminar en una demanda ante la FIFA.

Ante esta situación, un asesor de la SAFAP explicó que el conflicto corresponde principalmente al futbolista y su representante, por lo que Universitario no tendría participación directa en la disputa contractual entre ambas partes.

Jorge Gutiérrez es nuevo jugador de Universitario de Deportes

“Evidentemente, totalmente de acuerdo contigo. Acá la ‘U’ sale sobrando. ¿Por qué la ‘U’ sale sobrando? Porque la relación es entre el jugador y el agente, y entre ellos tendrán que resolver su diferencia: por qué lo traicionó, por qué se fue con otro. Ese es un problema que tienen que resolver ellos”, sostuvo.

“Hay que ver el contrato también que firmaron, qué jurisdicción establece, si establece penalidades, ya verán ellos qué resuelven”, agregó.

El asesor de la SAFAP explicó además que los futbolistas tienen actualmente mayor libertad para decidir con qué representante desean trabajar, por lo que no necesariamente existe una obligación de mantener una relación exclusiva con un agente.

“Al final, creo que como tú bien dices, el jugador tiene derecho. Ya no hay la exclusividad que había antes. Es más, en FIFA tradicionalmente no se había, se dejó de hablar mucho de los agentes porque dejaron de existir como agente FIFA en el 2001, y recién en el 2022-23 se volvió a implementar otra vez”, explicó.

Representante de Jorge Gutiérrez amenaza con acudir a FIFA

Mientras la SAFAP expuso su posición sobre el caso, José Luis Pico, representante de Jorge Gutiérrez, dio una versión completamente distinta y cuestionó duramente la conducta del futbolista panameño.

El agente aseguró que el jugador actuó de mala fe al viajar a Perú y negociar su incorporación a Universitario sin comunicarle lo que estaba ocurriendo.

“El jugador indudablemente es responsable de haber actuado de mala manera, de mala fe, de irse a Perú, habiéndolo llamado personas extrañas a él y obviamente él negociando el contrato a nuestra espalda. Y bueno, esto nos lleva a notificar de manera formal al jugador nuestro descontento”, manifestó Pico.

El representante también afirmó que, si no recibe una respuesta de Gutiérrez, recurrirá a los organismos correspondientes para iniciar una disputa formal ante la FIFA.

“No recibir respuesta será demandado ante FIFA. Me parece sorprendente que Jorge, hasta ayer, teníamos excelente relación, había una relación de confianza”, señaló.

“El salario por el que va el jugador me parece un salario bajo. El jugador termina aceptando porque fue manipulado”, concluyó.