Universitario sacude el mercado y anuncia oficialmente el fichaje de Jorge Gutiérrez: "Historia"

Universitario de Deportes concretó oficialmente su último fichaje para el Torneo Clausura 2026 tras anunciar la llegada de Jorge Abdiel Gutiérrez. El futbolista panameño se pone a las órdenes de Héctor Cúper para ser una opción en su esquema y buscar el tetracampeonato de la Liga 1 2026.

Universitario anuncia oficialmente el fichaje de Jorge Gutiérrez

Jorge Gutiérrez llega a las filas de Universitario para ocupar la banda izquierda y cubrir la salida de José Carabalí. El futbolista es reconocido por su gran paso en la selección de Panamá, donde incluso logró disputar el Mundial 2026.

El club anunció su incorporación mediante sus canales oficiales y desveló la ilusión que existe por hacer historia. Además, le dieron la bienvenido al jugador y le remarcaron que llegó a un club con grandeza.

Universitario anunció el fichaje de Jorge Gutiérrez

"Aquí empieza una nueva historia. El mundialista panameño Jorge Abdiel Gutiérrez se une a las filas del único grande del Perú", fue el mensaje que publicó el club en sus redes sociales.

Del mismo modo, la escuadra merengue informó, mediante un comunicado en su sitio oficial, que la llega del futbolista de 27 años se dio por su gran talento, trayectoria y la experiencia que ha adquirido a lo largo de su carrera. Asimismo, recordaron su participación en la Copa del Mundo.

“El Club Universitario de Deportes incorpora a sus filas al lateral izquierdo panameño Jorge Abdiel Gutiérrez, futbolista internacional con su selección y mundialista en la Copa de la FIFA 2026. A sus 27 años, el defensor llega a la institución más grande del Perú para aportar su fútbol, recorrido y experiencia”, mencionaron en su página web.

Números de Jorge Gutiérrez en su antiguo club

Cabe destacar que Abdiel Gutiérrez se incorpora a Universitario en condición de préstamo hasta finales de 2026, procedente de Deportivo La Guaira. Desde su llegada en 2023 al conjunto venezolano, el lateral ha jugado 124 encuentros, ha anotado 5 tantos y ha brindado 18 asistencias.

Valor de mercado de Jorge Abdiel Gutiérrez

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Jorge Abdiel Gutiérrez está cotizado en 800 mil euros, una cifra que ha repuntado en los últimos años y representa su máximo histórico en su carrera.