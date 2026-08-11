Kevin Quevedo tomó decisión sobre su futuro en Alianza Lima para el 2026: "Afuera"

Uno de los jugadores que no ha logrado posicionarse del todo en el primer equipo de Alianza Lima es Kevin Quevedo. El atacante generó ilusión en la hinchada blanquiazul tras su regreso a mediados del 2024, pero ahora con Pablo Guede no ha sido considerado en los cotejos claves de la temporada. Ante este panorama, el futbolista de 29 años tomó una decisión que ha causado impacto entre los seguidores íntimos.

Kevin Quevedo tomó decisión sobre su futuro con Alianza Lima

En las últimas horas, el periodista José Varela reveló que Kevin Quevedo ha decidido buscar opciones fuera del plantel blanquiazul en busca de mayor continuidad y roce deportivo a estas alturas de su carrera. Entiende que no es parte del gusto de Pablo Guede para la temporada 2026, por lo que aspira a un equipo del exterior.

Si bien se abre la posibilidad de que pueda llegar a otro elenco de la Liga 1 del fútbol peruano, es claro que el salario que percibe en tienda blanquiazul no es parejo con lo que presupuestan algunos equipos de Primera División. Es por ello que ve como mejor alternativa la oportunidad de migrar nuevamente al exterior.

"Quevedo no está en su consideración. Busca opciones afuera. Lo que tengo entendido es que quiere que sea afuera. Alianza Lima no creo que quiera reforzar a un rival directo. Además acá en Alianza gana muy bien y va por el tema de que sea difícil llegar a un club local. Si sé que busca opciones y no creo que quede acá en el mercado local.", manifestó José Varela en el programa 'Modo Fútbol'.

Kevin Quevedo no es considerado por Pablo Guede en Alianza Lima.

Kevin Quevedo no ha jugado un partido pasada la mitad de año 2026. No fue parte del equipo de la Copa de la Liga y cotejos del Torneo Clausura de la Liga 1. Su último choque se registra en mayo del presente año ante Sporting Cristal, cuando ingresó en los últimos 14 minutos del empate ante los celestes en Matute.

Valor de mercado de Kevin Quevedo

Según el portal Transfermarkt, Kevin Quevedo tiene un valor de mercado de 600 mil euros a sus 29 años. El atacante inició el 2026 con una cifra de 800 mil euros y ha ido decayendo con el pasar de los meses. Eso sí, su mejor temporada fue el 2019 con los blanquiazules, en el que llegó a valer 900 mil euros.