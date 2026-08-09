Arancibia confiesa por qué rechazó a Universitario y Cristal para seguir en Garcilaso: "Gestión"

Francisco Arancibia detalló las razones por las que optó por seguir en Deportivo Garcilaso, a pesar de las ofertas que le llegaron durante la temporada, cuando se especulaba con un posible fichaje por Universitario de Deportes o Sporting Cristal. El delantero chileno afirmó que desde el inicio tuvo decidido quedarse en el club cusqueño, donde hoy vive un buen presente en el Torneo Clausura.

Francisco Arancibia reveló por qué sigue en Deportivo Garcilaso pese a los rumores de fichaje por Universitario y Sporting Cristal

El chileno viene siendo una de las piezas importantes del ‘Pedacito de Cielo’, que consiguió su tercer triunfo consecutivo tras imponerse por 2-0 a Club Deportivo Moquegua. Este resultado permitió que Garcilaso se ubique momentáneamente en lo más alto del Clausura y aumentó la ilusión del plantel y sus hinchas por pelear el título.

En ese contexto, Arancibia reveló que recibió propuestas para cambiar de equipo, pero su vínculo con Deportivo Garcilaso terminó siendo determinante para continuar en Cusco.

“Hubieron propuestas y, desde el primer minuto le dije al presidente que no me quería ir. La gestión de ellos ha sido muy buena hacia mí, hacia todo el club y eso fue un punto a favor por eso Garcilaso está como está”, puntualizó.

El atacante también destacó el cariño que ha recibido desde su llegada al club y aseguró sentirse muy agradecido con la institución. “Siempre el hincha me ha manifestado su cariño, los dirigentes también. Yo estoy acá en un club, lugar al que le tengo mucho cariño y siempre voy a ser agradecido”, explicó.

Además, valoró el buen momento que atraviesa el equipo: “Está ilusionado el hincha, nosotros, los dirigentes, así que nada es lindo cómo estamos jugando, y también es muy importante mantener el arco en juego. Estamos bien, tranquilos”.

Francisco Arancibia estuvo cerca de ser futbolista de Sporting Cristal y Universitario

Universitario de Deportes y Sporting Cristal mostraron interés, al cierre del Torneo Apertura 2026, por Francisco Arancibia, motivo por el cual mantuvieron conversaciones para intentar incorporar al futbolista chileno a sus filas. No obstante, tanto el conjunto rimense como el crema optaron por no seguir adelante con la operación. Ahora, el propio jugador ha señalado que su intención era permanecer en Deportivo Garcilaso.