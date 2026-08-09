- Hoy:
- Partidos de hoy
- Melgar vs FC Cajamarca
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes vóley
ALERTA MÁXIMA por robo de auto en Walmart: dos hermanos viven minutos de angustia tras el asalto
Dos hermanos fueron amenazados de muerte durante el robo de su auto en un Walmart de Manchester. La Policía detuvo a un sospechoso e investiga el caso.
Un robo de auto registrado en un Walmart de Manchester, New Hampshire, terminó con un hombre detenido y una persecución policial. Dos hermanos, propietarios del vehículo, aseguraron que fueron amenazados de muerte durante el hecho y temieron por sus vidas.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: agentes de ICE usarán cámaras corporales, ¿qué se sabe sobre su nueva política?
Robo de auto en Walmart desata operativo policial en Manchester
De acuerdo con información difundida por WMUR-TV, la policía de Manchester recibió el reporte del robo cerca de las 7:00 a. m. del viernes y emitió una alerta para localizar un Nissan que había sido sustraído.
El vehículo fue ubicado poco después en las inmediaciones de Queen City Avenue y Elm Street. Los agentes intentaron intervenir al sospechoso, pero, según las autoridades, este se resistió al arresto. Durante la intervención, la policía utilizó una pistola eléctrica y un perro policial mordió al hombre antes de que pudiera ser detenido.
El sospechoso fue identificado como Vishal Gunti, de 36 años, quien fue trasladado al Elliot Hospital para recibir atención por la mordedura. Ahora enfrenta cargos por robo, conducta temeraria, resistencia al arresto y dos cargos de agresión simple.
Hermanos aseguran que corrieron peligro durante el robo
Los propietarios del automóvil, dos hermanos que prefirieron mantener su identidad en reserva, contaron a WMUR-TV que el incidente ocurrió cuando uno de ellos acudió a recoger al otro después de su turno nocturno en Walmart. Según su relato, un hombre se acercó a ellos y los amenazó de muerte antes de llevarse el vehículo. Aunque la situación generó momentos de tensión y temor, ambos aseguraron que no sufrieron lesiones.
El caso vuelve a poner bajo atención los robos registrados en establecimientos de Walmart en EE. UU., mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes en Manchester, Estados Unidos.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50