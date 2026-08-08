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Resultados UNA Puno 2026-2: revisa si lograste alcanzar vacante a la Universidad Nacional del Altiplano Puno
Los resultados del examen de admisión 2026-II de la UNA Puno se conocerán este domingo 9 de agosto. Consulta aquí el enlace oficial.
Los postulantes al Examen de Admisión 2026-II de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno) esperan conocer los resultados y confirmar si obtuvieron una de las vacantes. La evaluación se desarrolla este sábado 8 y domingo 9 de agosto de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial de la universidad.
PUEDES VER: Resultados del examen de admisión UNCP 2026-II: ver lista de ingresantes y puntajes de las Áreas I y IV
Según el calendario del proceso de admisión, el Examen de la Primera Etapa se realizó el sábado 8 de agosto, mientras que el Examen de la Segunda Etapa está programado para el domingo 9 de agosto. En esta última fecha también está prevista la publicación de los resultados, por lo que los postulantes deberán mantenerse atentos.
Resultados UNA Puno 2026-2: link oficial de consulta
Para conocer si alcanzaron una vacante, los participantes deberán revisar la información que publique la Universidad Nacional del Altiplano. Los resultados permitirán identificar a los postulantes que consiguieron ingresar a la institución, de acuerdo con el puntaje obtenido y las vacantes correspondientes a cada programa de estudios.
- Resultados de la Universidad Nacional del Altiplano Puno: ver aquí
Información importante del examen de admisión UNA Puno 2026-2
La UNA Puno también recordó a los postulantes que deben cumplir estrictamente las disposiciones establecidas para el examen. El día de la evaluación únicamente deberán llevar DNI y constancia de inscripción. Está prohibido ingresar con lápices, borradores, tajadores, joyas, ropa con capucha, botones, cierres o accesorios, además de celulares, relojes y otros equipos electrónicos.
El examen de admisión 2026-II de la UNA Puno se realizará este 8 y 9 de agosto.
Asimismo, la universidad advirtió sobre posibles fraudes y estafas durante el proceso de admisión. Estas acciones constituyen delitos graves y pueden provocar la anulación definitiva del examen, sin derecho a reclamo; además, el postulante involucrado no podrá volver a postular a la UNA Puno, se notificará el caso a la SUNEDU y el MINEDU y se iniciarán las acciones penales correspondientes. Ante cualquier intento de fraude, se recomienda reportarlo a las autoridades competentes.
Finalmente, el horario establecido para el ingreso al examen es de 6:30 a. m. a 9:30 a. m. La universidad precisó que no habrá cajas de custodia para guardar objetos prohibidos, por lo que quienes lleven artículos no permitidos podrían quedar impedidos de ingresar. Las puertas de acceso serán informadas un día antes mediante los canales oficiales de la UNA Puno. Los resultados del proceso están programados para el 9 de agosto de 2026, fecha en la que los postulantes podrán comprobar si consiguieron una vacante.
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