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Resultados Examen de Admisión UNSLG 2026-I: LINK para ver lista de ingresantes y puntajes
La Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNSLG) rendirá su examen de admisión 2026-1 hoy, domingo 26 de julio, y AQUÍ podrás consultar los resultados.
La Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNSLG), localizada en la ciudad de Ica, brinda la oportunidad de que miles de postulantes rindan el Examen de Admisión 2026 - I, que se llevará a cabo HOY, domingo 26 de julio en el campus. Accede a toda la información de la prueba y al enlace oficial para consultar los resultados.
PUEDES VER: Resultados Examen General de Admisión UNAC 2026-I: ver puntaje obtenido y lista de ingresantes
LINK para ver los resultados Examen de Admisión UNSLG 2026-I
La UNSLG publicará los resultados oficiales del Examen de Admisión 2026-I, permitiendo que miles de postulantes conozcan si lograron obtener una vacante para iniciar sus estudios superiores. A través de la plataforma institucional, los aspirantes podrán consultar la lista de ingresantes, el orden de mérito y los puntajes obtenidos en el proceso de selección
- Resultados Examen de Admisión UNICA 2026-I: dale clic aquí
¿A qué hora iniciará el Examen de Admisión UNSLG 2026-I?
El Examen de Admisión UNSLG 2026-I (Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica) iniciará a las 10:00 a. m. según la información publicada por la universidad para el proceso de admisión 2026-I.
Los postulantes deberán considerar que el ingreso está programado desde las 7:30 a. m. hasta las 9:30 a. m., por lo que se recomienda acudir con anticipación para evitar inconvenientes en el acceso a la Ciudad Universitaria.
Los postulantes deben llevar su DNI, ficha de inscripción, lápiz y borrador, además de cumplir con las indicaciones establecidas por la Comisión de Admisión.
¿Qué objetos no se deben llevar al examen de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga?
Para el Examen de Admisión UNSLG 2026-I (Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica), los postulantes deben evitar llevar objetos que no estén autorizados, ya que podrían impedir su ingreso o generar la anulación de la prueba.
- Objetos que no se deben llevar al examen:
- Celulares o smartphones.
- Relojes inteligentes o cualquier dispositivo electrónico.
- Audífonos, MP3, MP4, USB u otros aparatos de comunicación.
- Calculadoras.
- Mochilas, carteras, bolsas o cartucheras.
- Libros, cuadernos, apuntes o cualquier material de estudio.
- Gorros, sombreros u otros accesorios similares.
- Objetos metálicos o accesorios que no sean necesarios.
Objetos que no debes llevar al Examen de Admisión UNSLG 2026-I.
Carreras de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga
La Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNSLG) de Ica cuenta con diversas carreras profesionales para el proceso de Admisión 2026-I, distribuidas en tres áreas académicas:
Área de Ciencias de la Salud
- Medicina Humana
- Enfermería
- Farmacia y Bioquímica
- Odontología
- Obstetricia
- Psicología
- Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Ciencias Biológicas
Área de Ciencias e Ingeniería
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Química
- Ingeniería de Alimentos
- Ingeniería Pesquera
- Ingeniería Petroquímica
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería Ambiental
- Agronomía
- Arquitectura
- Química
- Física
- Matemática, Física e Informática
- Estadística
Área de Ciencias Sociales y Humanidades
- Administración
- Contabilidad
- Economía
- Negocios Internacionales
- Derecho y Ciencias Políticas
- Ciencias de la Comunicación
- Turismo
- Arqueología
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Física
- Educación Artística
- Lengua y Literatura
- Historia y Geografía
- Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales
- Matemática e Informática (Educación)
¡Vamos al Circo!
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