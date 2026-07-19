Resultados Examen General de Admisión UNAC 2026-I: ver puntaje obtenido y lista de ingresantes
Revisa los resultados y puntajes del Examen General de Admisión de la Universidad Nacional del Callao (UNAC) 2026-I que se rendirá este domingo 19 de julio.
La Universidad Nacional del Callao (UNAC) se alista HOY, domingo 19 de julio para desarrollar su Examen General de Admisión 2026, una de las evaluaciones más esperadas por miles de postulantes que buscan alcanzar una vacante en las distintas carreras profesionales que ofrece esta casa de estudios. Tras culminar la jornada, los participantes podrán consultar el puntaje obtenido y revisar la lista oficial de ingresantes.
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¿Dónde consultar los resultados del Examen General de Admisión UNAC 2026?
La UNAC publicará los resultados oficiales en su portal institucional y los postulantes podrán consultar el puntaje obtenido, verificar si alcanzaron una vacante y revisar la lista completa de ingresantes por carrera profesional.
- Ver resultados del Examen de Admisión UNAC 2026-I: dale clic aquí
Distribución de aulas: ¿cómo saber dónde me toca rendir?
Antes del examen, la universidad publica la distribución de aulas, donde cada postulante podrá verificar el pabellón, salón y ubicación asignados según su código de inscripción. Esta información permitirá organizar el ingreso de manera ordenada y evitar retrasos. Se recomienda consultar la relación oficial con anticipación e identificar la ruta de acceso al aula correspondiente.
Puerta N.° 2 (Puerta Principal)
- Ciencias Naturales y Matemáticas: Aulas 01–19
- Ing. Ambiental y Recursos Naturales: 20–31
- Ciencias de la Salud: 32–43
- Ciencias Administrativas: 44–56
- Ciencias Contables: 57–71
- Ciencias Económicas: 72–86
Puerta N.° 3 (Referencia: Semáforo)
- Ing. Química: 87–98
- Ing. Industrial y de Sistemas: 99–110
- Ing. Mecánica y Energía: 111–119
- Ing. Eléctrica y Electrónica: 120–129
Objetos que están prohibidos durante el Examen de Admisión UNAC 2026
Con el fin de garantizar la transparencia del proceso, la UNAC prohibirá el ingreso con celulares, relojes inteligentes, audífonos, tablets, cámaras fotográficas, calculadoras, equipos electrónicos, mochilas, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo que pueda facilitar la comunicación o el almacenamiento de información. Los postulantes solo podrán portar su documento de identidad vigente y los materiales autorizados por la comisión de admisión.
- DNI físico o C4 (vigente o caducado)
- Constancia de inscripción
Información importante para los postulantes del Examen General de Admisión UNAC.
¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional del Callao (UNAC)?
La Universidad Nacional del Callao (UNAC) cuenta con 12 facultades y ofrece diversas carreras profesionales en las áreas de ingeniería, ciencias, salud, educación, economía y gestión. Estas son las principales escuelas profesionales disponibles:
- Administración
- Contabilidad
- Economía
- Matemática
- Física
- Enfermería
- Educación Física
- Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería en Energía
- Ingeniería Pesquera
- Ingeniería de Alimentos
- Ingeniería Química
Estas carreras se imparten a través de las 12 facultades de la universidad, las cuales abarcan las siguientes áreas académicas: Ciencias Administrativas, Ciencias Contables, Ciencias Económicas, Ciencias Naturales y Matemáticas, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Mecánica y Energía, Ingeniería Pesquera y de Alimentos, e Ingeniería Química.
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