Temblor en Perú HOY, 8 de agosto de 2026: IGP reportó últimos sismos, ¿epicentro y magnitud?

Este sábado 8 de agosto, conoce los últimos sismos registrados en Perú. Líbero te ofrece información actualizada de los movimientos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con datos sobre su magnitud, hora, profundidad y epicentro. Revisa los reportes del Centro Sismológico Nacional y verifica si se registraron nuevos temblores en las últimas horas.

Temblor en Perú hoy, 8 de agosto: magnitud y epicentro del sismo, según el IGP 21:47 SISMO de HOY en Junín Fecha y Hora Local: 08/08/2026 21:02:35 Magnitud: 3.8 Profundidad: 10km Latitud: -12.25 Longitud: -75.35 Intensidad: III Chupaca Referencia: 22 km al S de Chupaca, Chupaca - Junín. 21:46 SISMO de HOY en Tacna Fecha y Hora Local: 08/08/2026 20:54:32 Magnitud: 3.9 Profundidad: 15km Latitud: -17.57 Longitud: -70.98 Intensidad: III Locumba Referencia: 23 km al O de Locumba, Jorge Basadre - Tacna. 18:25 ¿Qué es un sismo y cómo se origina? De acuerdo con Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, un sismo ocurre cuando la energía acumulada en las rocas del interior de la Tierra se libera de manera repentina. Este proceso está relacionado con la presión y deformación de las rocas, lo que provoca la propagación de ondas sísmicas por el subsuelo. 15:06 ¿Se puede predecir un sismo? Respecto a la posibilidad de anticipar un sismo, Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), señala que no es posible determinar con exactitud cuándo ocurrirá. Una predicción sísmica implicaría conocer previamente el lugar, la magnitud y la hora exacta del evento. Sin embargo, la ciencia ha logrado avances en el pronóstico sísmico, que permite estimar las zonas donde podría producirse un sismo y su posible magnitud, aunque sin precisar el momento exacto. 12:37 Temblor en Ucayali - Fecha y hora: 08/08/2026, 12:31:53 - Magnitud: 3.5 - Profundidad: 15 km - Latitud: -8.97 - Longitud: -75.62 - Intensidad: II-III en Aguaytía - Referencia: 14 km al noroeste de Aguaytía, Padre Abad - Ucayali 11:36 ¿Todos los sismos pueden generar tsunamis? No todos los sismos provocan tsunamis de gran magnitud. Según el presidente ejecutivo del IGP, los movimientos telúricos de magnitud 7 o superior son los que pueden generar tsunamis relevantes. En cambio, los sismos de magnitud 5 o 6 podrían producir olas pequeñas que, por lo general, no representan un peligro. 10:22 Temblor en Tacna - Fecha y hora local: 8 de agosto de 2026, 10:15:27 a. m. - Magnitud: 4.1 - Profundidad: 134 km - Latitud: -18.97 - Longitud: -69.35 - Intensidad: II-III en Tacna - Referencia: 143 km al SE de Tacna, Tacna - Tacna 09:43 ¿Qué es un sismo y cómo se produce? Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, un sismo se produce por la liberación repentina de energía acumulada en las rocas del interior de la Tierra, debido a procesos de presión y deformación. Esta energía genera ondas que se desplazan por el subsuelo. 08:56 Bienvenidos En esta nota de Líbero encontrarás el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor registrado en Perú hoy, sábado 8 de agosto de 2026. Conoce la magnitud, el epicentro y todos los detalles del sismo.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar rápidamente para reducir el riesgo de lesiones. Si te encuentras dentro de una vivienda o edificio, debes aplicar la regla de “Agáchate, Cúbrete y Sujétate”, ubicándote debajo de una mesa resistente o protegiendo tu cabeza y cuello con los brazos mientras dura el movimiento. Es importante alejarse de ventanas, vidrios, muebles altos y objetos que puedan caer, además de evitar correr hacia las salidas o utilizar ascensores.

Si estás en la calle, busca una zona despejada y aléjate de postes, cables eléctricos, árboles, edificios y estructuras que puedan colapsar. En caso de encontrarte conduciendo, reduce la velocidad, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que finalice el sismo. Después del movimiento, verifica si hay personas heridas, revisa posibles daños en la vivienda y sigue las indicaciones de las autoridades, recordando que pueden presentarse réplicas.

¿Cuántos años de silencio sísmico tiene Lima?

Lima mantiene un silencio sísmico de aproximadamente 280 años debido a que el último gran terremoto que afectó severamente a la capital ocurrió el 28 de octubre de 1746, cuando un fuerte movimiento telúrico de magnitud estimada entre 8.5 y 9.0 destruyó gran parte de la ciudad y provocó un devastador tsunami en el Callao.

Este periodo de acumulación de energía se debe a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, cuyo proceso de subducción genera tensión que puede liberarse en forma de grandes terremotos. Especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) han señalado que Lima se encuentra en una zona con alta acumulación de energía sísmica, por lo que existe la posibilidad de que ocurra un evento de gran magnitud similar al registrado en 1746.

Mochila de emergencia: ¿qué debe contener?

La mochila de emergencia es un elemento clave para afrontar un sismo u otro desastre natural. Debe contener artículos básicos que permitan cubrir las necesidades de una familia durante las primeras horas posteriores a una emergencia.

Elementos indispensables:

Agua embotellada: para mantenerse hidratado durante la emergencia.

para mantenerse hidratado durante la emergencia. Alimentos no perecibles: como conservas, barras energéticas, galletas, frutos secos y alimentos de fácil consumo.

como conservas, barras energéticas, galletas, frutos secos y alimentos de fácil consumo. Botiquín de primeros auxilios: con vendas, gasas, alcohol, curitas, medicamentos básicos y elementos necesarios para atender heridas.

con vendas, gasas, alcohol, curitas, medicamentos básicos y elementos necesarios para atender heridas. Linterna y pilas de repuesto: para contar con iluminación si se corta la energía eléctrica.

para contar con iluminación si se corta la energía eléctrica. Radio portátil: para recibir información oficial de las autoridades.

para recibir información oficial de las autoridades. Silbato: útil para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.

útil para pedir ayuda en caso de quedar atrapado. Cargador portátil (power bank): para mantener operativo el celular.

para mantener operativo el celular. Documentos importantes: copias de DNI, seguros, contactos de emergencia y dinero en efectivo.

copias de DNI, seguros, contactos de emergencia y dinero en efectivo. Artículos de higiene personal: jabón, alcohol en gel, papel higiénico, toallas húmedas y mascarillas.

jabón, alcohol en gel, papel higiénico, toallas húmedas y mascarillas. Ropa de abrigo y muda de ropa: especialmente para niños, adultos mayores o personas vulnerables.

especialmente para niños, adultos mayores o personas vulnerables. Manta o frazada ligera: para protegerse del frío.

para protegerse del frío. Llaves de reserva: de la vivienda y vehículos.

Además, se recomienda adaptar la mochila según las necesidades de cada familia, incluyendo medicamentos personales, productos para bebés, alimentos para mascotas o artículos especiales para personas con discapacidad.