Perú, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, registra actividad sísmica de manera constante, por lo que miles de ciudadanos permanecen atentos a los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Sigue aquí la cobertura EN VIVO de este jueves 6 de agosto con la información actualizada sobre el último temblor, incluyendo la magnitud, el epicentro, la profundidad y las zonas donde fue percibido.

Temblor HOY, jueves 6 de agosto en Perú: reporte EN VIVO del IGP sobre magnitud y epicentro del sismo 15:17 Segundo SISMO HOY en Junín Fecha y Hora Local: 06/08/2026 14:32:31 Magnitud: 3.5 Profundidad: 9km Latitud: -12.26 Longitud: -75.35 Intensidad: II-III Chupaca Referencia: 23 km al S de Chupaca, Chupaca - Junín 14:33 IGP informó así el último movimiento sísmico 14:14 TEMBLOR HOY en Junín Fecha y Hora Local: 06/08/2026 13:57:18 Magnitud: 5.0 Profundidad: 9km Latitud: -12.21 Longitud: -75.37 Intensidad: V Chupaca Referencia: 19 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junín 10:36 Bienvenidos Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último movimiento sísmico de HOY, jueves 6 de agosto de 2026, con los datos actualizados de la magnitud, epicentro y ubicación del sismo en Perú.

¿Qué hacer durante un sismo?

Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento y es importante estar preparados para actuar de manera rápida y segura. Mantener la calma y seguir las recomendaciones de prevención puede ayudar a reducir riesgos y proteger nuestra vida.

Durante un sismo, evita correr, gritar o empujar a otras personas. Si te encuentras dentro de una vivienda u oficina, ubícate en una zona segura, aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y muebles inestables. Protégete colocándote debajo de una mesa resistente o junto a una estructura segura, cubriendo tu cabeza y cuello con los brazos.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, árboles, edificios o elementos que puedan desprenderse. Busca un espacio abierto y permanece allí hasta que termine el movimiento.

En caso de encontrarte dentro de un vehículo, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, postes o zonas con riesgo de derrumbe, y permanece dentro hasta que finalice el sismo.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia es un elemento fundamental para estar preparados ante situaciones como sismos, inundaciones u otros desastres naturales. Su objetivo es contar con artículos básicos que permitan cubrir las principales necesidades de una familia durante las primeras horas después de una emergencia.

Esta mochila debe incluir agua embotellada, alimentos no perecibles como conservas, barras energéticas o galletas, además de un botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos, vendas, alcohol, gasas y otros elementos necesarios para atender lesiones menores.

También es importante llevar una linterna con baterías de repuesto, una radio portátil, silbato, cargador portátil para celular y documentos importantes protegidos en bolsas impermeables. Estos objetos facilitan la comunicación, permiten pedir ayuda y mantenernos informados sobre las indicaciones de las autoridades.

Para la protección personal, se recomienda incluir mascarillas, alcohol en gel, artículos de higiene, ropa de abrigo, una manta, una muda de ropa y útiles de aseo. En el caso de familias con niños, adultos mayores o mascotas, se deben agregar elementos específicos según sus necesidades.