El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo constante del temblor registrado hoy, martes 4 de agosto de 2026, en el país, asegurando la actualización en tiempo real de la actividad sísmica. A través de su plataforma, se pueden consultar los detalles más recientes sobre el último sismo, incluyendo su magnitud, la ubicación del epicentro, la hora y las recomendaciones pertinentes para actuar de manera correcta ante un movimiento telúrico.

¿Cómo se obtienen los datos sobre los sismos en Perú?

El Centro Sismológico Nacional se basa en la Red Sísmica Nacional, creada mediante el Decreto Supremo N.° 017-2018-MINAM, para obtener sus reportes. Esta red está compuesta por estaciones dotadas de gran tecnología, diseñada para detectar los movimientos sísmicos de la Tierra.

Mediante este sistema de monitoreo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) tiene la capacidad de dar información actualizada sobre los sismos ocurridos en el país, ofreciendo datos precisos a la ciudadanía. Los informes incluyen detalles como la ubicación del epicentro, la magnitud del sismo y otros aspectos técnicos que permiten comprender mejor las características del fenómeno sísmico.

¿Cuáles son los números de emergencia ante un sismo?

Emergencias nacionales y Policía Nacional : 105

: 105 Bomberos : 116

: 116 Policía de Carreteras : 110

: 110 Defensa Civil : 115

: 115 Infosalud : 113

: 113 Cruz Roja : (01) 266 0481

: (01) 266 0481 Servicio de Ambulancia SAMU: 106

La importancia de tener una mochila de emergencia

La mochila de emergencia es un recurso fundamental que agrupa artículos esenciales para las necesidades básicas de una familia en las primeras horas tras un desastre natural. Este kit debe contener elementos imprescindibles como agua, alimentos no perecibles, medicamentos, una linterna, un radio, documentos importantes y productos de higiene.

Contar con una mochila lista para estas situaciones permite una respuesta más efectiva ante un sismo, además de contribuir a la salud y seguridad de todos los miembros del hogar.