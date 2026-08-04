Deportivo Municipal sueña en grande y anuncia a exfigura de Alianza Lima: "Experiencia"

El Club Deportivo Municipal hizo oficial un importante ajuste en su estructura de cara a la presente temporada. La dirigencia de la 'Academia' confirmó que Ernesto Arakaki deja sus funciones como gerente deportivo, tras liderar el área en los últimos meses. Recordemos que el 'Chino' fue figura de Alianza Lima en su etapa como jugador.

Desde la institución destacaron el profesionalismo y la entrega del exdefensor durante su gestión. Su historia con la 'Franja' viene de lejos, ya que defendió la camiseta edil entre 1998 y 1999, aunque su etapa más laureada en el fútbol peruano fue con Alianza Lima, club donde conquistó cuatro títulos nacionales (2001, 2003, 2004 y 2006).

La directiva resaltó que su trabajo en esta etapa administrativa fue fundamental para establecer bases sólidas y ordenar los procesos internos del club, garantizando un crecimiento sostenido para el proyecto institucional.

Pese a esta reestructuración, Arakaki mantendrá un vínculo directo con la entidad. Deportivo Municipal anunció que asumirá de inmediato el cargo de asesor deportivo para no desvincularse del organigrama.

Desde este nuevo rol estratégico, Arakaki aportará toda su trayectoria para orientar las decisiones clave del área de fútbol, respaldar al primer equipo y velar por el cumplimiento de los objetivos fijados para esta temporada.

Comunicado de Deportivo Municipal sobre Ernesto Arakaki

Recordemos que Deportivo Municipal fue eliminado de la Copa Perú y deberá jugar la Etapa Distrital en 2027, aunque todavía tiene una chance de ascender a la Liga 3, si es campeón del torneo Tradición Copera, que se jugará en noviembre y en él participarán otros históricos del balompié peruano.

Comunicado de Deportivo Municipal

El Club Deportivo Municipal expresa su más sincero agradecimiento al profesor Ernesto Arakaki por la dedicación, el profesionalismo y el compromiso demostrados durante su gestión como Gerente Deportivo de nuestra institución.

Su trabajo ha sido fundamental para fortalecer diversos procesos deportivos y contribuir al crecimiento del club, priorizando siempre el desarrollo integral de nuestros futbolistas y el fortalecimiento de nuestro proyecto institucional.

Asimismo, informamos a toda la familia edil que el profesor Ernesto Arakaki continuará formando parte de este proyecto desde una nueva función, desempeñándose como Asesor Deportivo y aportando su experiencia y conocimiento en beneficio del club.

Esta nueva etapa también contempla una alianza estratégica con la empresa que representa, la cual permitirá seguir impulsando iniciativas orientadas a la formación, el desarrollo y el crecimiento constante de nuestros jugadores, reafirmando el compromiso de construir un futuro sólido para el Club Deportivo Municipal.