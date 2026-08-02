Uno de los partidos más destacados de la fecha cuatro del Torneo Clausura será el que protagonicen Sport Boys y Alianza Lima, cuando se enfrenten en el Estadio Nacional, que albergará este encuentro que contará con la presencia de ambas hinchadas. Recientemente se conocieron los precios de entradas para esta especie de clásico entre Lima-Callao.

Cabe señalar que la intención de la 'Misilera' es obtener una buena ganancia con la taquilla, por eso la decisión de ser locales en el 'Coloso de José Díaz' en vez del Miguel Grau, esto a pesar de que se espera una buena presencia de hinchada blanquiazul en las tribunas.

Recordemos que este duelo entre Alianza Lima y Sport Boys fue programado el próximo sábado 8 de agosto, a las 8.00 p. m. hora local, como ya mencionamos, el escenario será el Estadio Nacional. ¿Qué equipo se quedará con los tres puntos?

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan por el Torneo Clausura

Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1: precio de entradas y dónde comprar

Las entradas ya se pueden adquirir en la plataforma Ticketmaster de forma virtual y, de momento, no se ha anunciado venta presencial en boletería u otros establecimientos. Conoce los precios por tribuna a continuación:

Sur (visita): S/ 45.00

Norte (Boys): S/ 35.00

Oriente alta: S/ 80.00

Oriente baja: S/ 80.00

Oriente intermedia: S/ 100.00

Occidente alta: S/ 110.00

Occidente baja: S/ 110.00

Occidente intermedia: S/ 140.00

Hospitality Marathon: S/ 200.00

Experiencia Apuesta Total: S/ 170.00

Alianza Lima vs Sport Boys: las tribunas para cada equipo

Cada equipo tendrá una popular: Sport Boys fue designado en norte, mientras que Alianza Lima en sur. Las otras dos tribunas (oriente y occidente) serán divididas con un cordón policial, una parte para el elenco rosado y la otra para los aficionados del elenco victoriano.