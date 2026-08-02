Ery Castillo ya es uno de los mejores goleadores extranjeros en Alianza Lima: así va la tabla histórica

Dentro de la historia de Alianza Lima, han pasado incontables jugadores extranjeros que han alcanzado títulos, que se han ido con las manos vacías y están los que se convirtieron en los máximos goleadores foráneos de los íntimos.

En ese sentido, luego de su doblete ante Alianza Atlético de Sullana, el ecuatoriano Eryc Castillo acaba de sumar 25 tantos con la camiseta blanquiazul y se metió en esta prestigiosa tabla que tiene a Hernán Barcos como líder con 77 goles.

La Culebra, que renovó contrato con los íntimos hasta 2028, igualó al paraguayo Roberto Ovelar y está a tan solo cinco tantos de superar a los uruguayos Walter Ibáñez y Mauro Guevgeozián. A continuación, podrás ver cómo marcha esta tabla de máximos goleadores extranjeros.

Tabla de goleadores extranjeros en Alianza Lima

Hernán Barcos (Argentino): 77 goles

Rosinaldo Lopes (Brasil): 37 goles

Gabriel Costa (Uruguay): 33 goles

Mauro Guevgeozián (Uruguay): 29 goles

Walter Ibáñez (Uruguay): 29 goles

Eryc Castillo (Ecuador): 25 goles

Roberto Ovelar (Paraguay): 25 goles.

Eryc Castillo llegó a los 14 tantos con la camiseta de Alianza Lima en el año.

¿Qué dijo Eryc Castillo tras su doblete ante Alianza Atlético?

Luego de su doblete en la victoria por 3-1 ante Alianza Atlético, Eryc Castillo se mostró muy feliz y aseguró que el equipo está trabajando para que él pueda seguir convirtiendo.

"Agradecerle a Dios de estar aquí es algo inexplicable. Contento con eso (dobletes). El grupo está validando estas situaciones. El grupo hace esfuerzo para ponerme en esa dirección. Estoy feliz pro eso, pero no solo soy yo, sino todo el equipo", empezó declarando para L1 Max.

Al ser consultado sobre su cambio de posición de extremo a delantero, la Culebra añadió: "Creo que es trabajo. El cuerpo técnico ha hecho la posibilidad de que pueda estar más cerca del gol. Lo que aporta el equipo ha sido importante y que siga la racha".

Finalmente, resaltó la contundencia que muestra Alianza Lima jugando en Matute donde son imbatibles esta temporada: "Creo que desde que llegamos, lo primero que llegamos era arreglar esa situación. Por ahí se ha dado mantener menos margen de goles y la posibilidad de atacar y tener la pelota es para que nos ataquen menos".