Alianza Lima consiguió dos victorias y un empate en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y tiene como figura principal a Eryc Castillo, quien lleva seis goles en tan solo tres fechas disputadas. Sin embargo, este buen presente del ecuatoriano se debe a un cambio táctico generado por Pablo Guede.

El cambio táctico de Pablo Guede con Eryc Castillo para volverlo goleador de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Guede, quien es el entrenador de Alianza en la temporada 2026, ha dado un acierto importante entre todas sus estrategias para salir campeón nacional a fin de año: la nueva posición de Castillo en el sistema táctico.

El entrenador argentino, al verse envuelto en una crisis de delanteros debido a la lesión de Luis Ramos y la poca eficacia de sus atacantes como Paolo Guerrero y Federico Girotti, tomó la decisión de ubicar como nueve al futbolista ecuatoriano.

Eryc Castillo lleva 6 goles con Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Desde la fecha 1 del Torneo Clausura 2026, partido contra Sport Huancayo, Pablo Guede decidió utilizar como delantero centro a Eryc Castillo y este le respondió con dos goles y fue vital en la victoria por 2-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Debido a este gran rendimiento, el estratega de Alianza Lima decidió continuar con su plan de posicionar como 9 al futbolista que antes jugaba como extremo izquierdo, por lo que la jornada 2 ante Comerciantes Unidos volvió a brillar y marcó los dos tantos que le dieron el empate de visita en Cutervo.

Tras esas dos fechas, Guede volvió a apostar por Eryc Castillo como referencia en ataque, primero acompañado por Paolo Guerrero y después por Federico Girotti. Por ello, en el tercer compromiso de Alianza Lima frente a Alianza Atlético por la Liga 1 2026, el ecuatoriano mantuvo su buen nivel y anotó dos tantos más, con los que llegó a seis goles en la presente campaña.

¿Cuántos goles tiene Eryc Castillo con Alianza Lima?

Castillo llegó a Alianza en 2025 y tras dos temporadas en el club ha logrado anotar 27 goles en 66 partidos disputados entre Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Debido a su gran rendimiento, el ahora delantero ecuatoriano es considerado vital en el esquema de Pablo Guede.