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Alineaciones Sporting Cristal vs Juan Pablo II: el once de Roberto Mosquera para volver al triunfo

Sporting Cristal recibe a Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Revisa las formaciones que presentarán ambos elencos en el Alberto Gallardo.

Angel Curo
Alineaciones Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Clausura
Alineaciones Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Clausura | Composición: Líbero
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Sporting Cristal tiene la misión de recuperarse del golpe de la eliminación de la Copa Sudamericana y enfocarse en destacar en el Torneo Clausura 2026. Por ello, Roberto Mosquera alista un once estelar con el fin de vencer a Juan Pablo II por la tercera jornada, mientras que los de Chongoyape se ilusionan con dar el golpe. Conoce las formaciones que alistan ambas escuadras.

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Alineación de Sporting Cristal

  • Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Catriel Cabellos, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos.

La escuadra rimense sabe que no tiene margen de error en el segundo campeonato, donde se juegan su última carta para pelear el título, por lo que obtener la mayor cantidad de victorias es una obligación. Para este partido, se esperan ciertas modificaciones en el esquema de Roberto Mosquera.

Sporting Cristal

Sporting Cristal busca recuperarse en casa tras sufrir dos derrotas consecutivas.

En el arco la presencia de Diego Enríquez es indiscutible y los encargados de la zaga defensiva de Sporting Cristal serán Miguel Araujo y Rafael Lutiger, ambos esenciales para darle seguridad al equipo. La volante seguirá siendo del dominio de Távara y Yotún, ambos buscarán darle control de balón al equipo.

En la delantera, la presencia de Hernán Barcos se ha vuelto indiscutible desde su debut. El 'Pirata' aporta un gran peso ofensivo y jerarquía en el ataque, además de que constantemente busca asociarse con sus compañeros para vulnerar la defensa rival.

Alineación de Juan Pablo II

  • Matias Vega; Paolo Reyna, Fabio Agurto, Matías Almirón, Pablo Míguez; Christian Flores, Nilton Ramírez, Jack Durán, Martín Alaníz; Josue Torres, Nicolás Leguizamón.

Por su parte, el cuadro ‘Papal’ llega motivado tras su última victoria ante Cienciano por la fecha 2, un factor que buscarán aprovechar ante su necesidad de triunfos para escapar de los últimos lugares de la tabla acumulada de la Liga 1.

Juan Pablo II

Juan Pablo II buscará dar el golpe ante Sporting Cristal y alejarse del descenso.

En su esquema presentan a grandes jugadores como Paolo Reyna, quien ya se hizo con el titularato tras su llegada, y Pablo Míguez, el encargado de darle experiencia a la defensa. Además, Alaníz, su jugador más influyente con cuatro goles y siete asistencias, buscará asociarse con Durán en el mediocampo para poner en aprietos a los celestes.

El conjunto comandado por Jorge Araujo también se esperanza en el gran momento de forma de Josue Torres, una de sus incorporaciones para el Torneo Clausura y que ha anotado en los dos partidos que ha jugado.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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