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¡Bienvenido, agosto 2026! Las mejores frases para iniciar este nuevo mes con entusiasmo e inspiración

Revisa las mejores frases inspiradoras para dar la bienvenida a agosto de 2026 y dedicar buenos deseos a familiares, amigos o seres queridos en redes sociales.

Angie De La Cruz
Revisa las mejores frases cortas y lindas para recibir el mes de agosto 2026 con la mejor energía.
Revisa las mejores frases cortas y lindas para recibir el mes de agosto 2026 con la mejor energía. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Con la llegada de agosto de 2026, muchas personas aprovechan el inicio de un nuevo mes para renovar sus metas, fortalecer sus proyectos y compartir mensajes cargados de optimismo con familiares, amigos y seres queridos. Esta fecha representa una oportunidad para dejar atrás los desafíos del mes anterior y comenzar una mejor etapa con energía y esperanza.

La celebración del Día de la Novia se ha vuelto muy famosa en las redes sociales.

PUEDES VER: ¿Cuándo se celebra el Día de la Novia 2026 y qué se regala en esta fecha especial?

Si buscas las palabras ideales para dar la bienvenida a agosto, aquí encontrarás una selección de frases inspiradoras, motivadoras y llenas de buenos deseos para compartir en redes sociales, estados de WhatsApp o dedicar a quienes más aprecias. Empieza este nuevo mes con una actitud positiva y contagia entusiasmo a quienes te rodean.

Frases cortas para recibir el mes de agosto

  • ¡Bienvenido, agosto! Que sea un mes lleno de oportunidades.
  • Agosto, sorpréndeme con cosas buenas.
  • Que agosto llegue con paz, salud y felicidad.
  • Un nuevo mes, una nueva oportunidad para comenzar.
  • Agosto, trae sueños cumplidos y nuevas metas.
  • Que cada día de agosto sea mejor que el anterior.
  • Bienvenido, agosto. Es momento de brillar.
  • Que agosto esté lleno de éxitos y alegrías.
  • Empieza agosto con fe y termina con gratitud.
  • Agosto, que no falten los motivos para sonreír.
  • Un nuevo mes para crecer y aprender.
  • Agosto llega con nuevos comienzos.
  • Que agosto multiplique las bendiciones.
  • Hoy comienza un mes para creer en lo imposible.
  • Agosto, regálanos momentos inolvidables.
  • Vive agosto con ilusión y optimismo.
  • Cada nuevo mes es una nueva oportunidad.
  • Que agosto traiga paz al corazón.
  • Agosto, ven cargado de buenas noticias.
  • Lo mejor de este mes está por llegar.
  • Bienvenido, agosto. Vamos por más.
  • Agosto es el momento perfecto para empezar de nuevo.
  • Que este mes esté lleno de motivos para agradecer.
  • Un mes más para cumplir nuestros sueños.
  • Agosto, que cada día sume felicidad.
  • Que nunca falte la esperanza en este nuevo mes.
  • Agosto comienza con actitud positiva.
  • Haz de agosto un mes inolvidable.
  • Que este nuevo mes abra puertas de éxito.
  • Agosto, gracias por una nueva oportunidad para ser feliz.

Frases emotivas para dedicar en WhatsApp por inicio de agosto

  • Que agosto llegue a tu vida con salud, paz y muchas razones para sonreír.
  • Te deseo un mes lleno de bendiciones y momentos que llenen tu corazón de felicidad.
  • Que este nuevo mes te acerque a cada uno de tus sueños.
  • Agosto es una nueva oportunidad para creer, luchar y volver a empezar.
  • Espero que cada día de este mes te regale una alegría inesperada.
  • Que nunca te falten la esperanza, la fuerza y las ganas de seguir adelante.
  • Bienvenido, agosto. Que sea un mes de amor, éxito y tranquilidad para ti.
  • Hoy comienza un nuevo capítulo. Escríbelo con ilusión y optimismo.
  • Que agosto te sorprenda con buenas noticias y grandes oportunidades.
  • Te deseo un mes lleno de paz interior y personas que sumen a tu vida.
  • Nunca dejes de creer que lo mejor está por llegar. Feliz inicio de agosto.
  • Que cada amanecer de agosto te recuerde lo valioso que eres.
  • Ojalá este mes te regale motivos para agradecer todos los días.
  • Agosto es el momento ideal para renovar la esperanza y seguir avanzando.
  • Que tus esfuerzos encuentren la recompensa que tanto esperas.
  • Deseo que este nuevo mes esté lleno de abrazos sinceros y sonrisas verdaderas.
  • Que agosto ilumine tu camino y fortalezca cada uno de tus proyectos.
  • Lo mejor de este mes será todo aquello que vivas con el corazón.
  • Que nunca te falten motivos para seguir soñando.
  • Agosto llega para recordarnos que siempre hay una nueva oportunidad.
  • Te envío mis mejores deseos para que este mes esté lleno de éxitos y felicidad.
  • Que la calma, el amor y la esperanza te acompañen durante todo agosto.
  • Cada día de este mes es una nueva ocasión para ser feliz.
  • Confía en ti, porque agosto puede convertirse en el mejor mes del año.
  • Que encuentres paz en cada paso y alegría en cada momento.
  • Espero que agosto te sorprenda con personas, experiencias y oportunidades inolvidables.
  • Nunca es tarde para empezar de nuevo. Que agosto sea el inicio de grandes cosas.
  • Que este mes te regale salud, prosperidad y mucha serenidad.
  • Recibe agosto con una sonrisa y deja que la vida haga el resto.
  • Te deseo un agosto lleno de amor, esperanza y sueños cumplidos. Que cada día sea una nueva razón para agradecer.

Los mejores mensajes para darle la bienvenida al mes de agosto

  • ¡Bienvenido, agosto! Que este mes llegue cargado de esperanza y nuevas oportunidades.
  • Agosto comienza, y con él una nueva oportunidad para cumplir nuestros sueños.
  • Que este nuevo mes esté lleno de salud, amor y momentos inolvidables.
  • Bienvenido, agosto. Que cada día sea una razón para sonreír.
  • Agosto, sorpréndenos con buenas noticias y grandes bendiciones.
  • Un nuevo mes significa nuevos retos, nuevas metas y nuevas oportunidades.
  • Que agosto sea el inicio de una etapa llena de éxitos y felicidad.
  • Hoy empieza un mes para creer más, soñar más y vivir mejor.
  • Agosto, llega con fuerza, ilusión y muchas alegrías.
  • Recibe este nuevo mes con optimismo y deja atrás todo lo que no suma.
  • Que agosto te regale momentos que valgan la pena recordar.
  • Lo mejor de este mes aún está por llegar.
  • Agosto es una página en blanco. Escribe en ella una gran historia.
  • Que nunca falten los motivos para sonreír durante este nuevo mes.
  • Bienvenido, agosto. Que la suerte y la felicidad te acompañen.
  • Cada amanecer de agosto trae una nueva oportunidad para empezar de nuevo.
  • Que este mes esté lleno de paz, amor y prosperidad.
  • Agosto llega para recordarnos que siempre hay tiempo para crecer.
  • Vive agosto con gratitud, entusiasmo y mucha esperanza.
  • Que este nuevo mes abra puertas que nunca imaginaste.
  • Bienvenido, agosto. Hoy comienza una nueva aventura.
  • Haz de agosto un mes lleno de recuerdos felices.
  • Que agosto sea tan bonito como los sueños que aún quieres cumplir.
  • Un nuevo mes es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de ti.
  • Agosto, llénanos de energía, motivación y grandes logros.
  • Disfruta cada día de agosto como si fuera una nueva oportunidad para ser feliz.
  • Que agosto llegue con calma para el alma y fuerza para seguir adelante.
  • Recibe este mes con una sonrisa y mucha confianza en el futuro.
  • Agosto puede ser el mes que cambie tu historia. Nunca dejes de creer.
  • ¡Feliz inicio de agosto! Que sea un mes de bendiciones, crecimiento y sueños hechos realidad.

Imágenes para compartir por el inicio del mes de agosto 2026

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Imagen de bienvenida para el mes de agosto. | Imagen: Canva

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Imagen de bienvenida para el mes de agosto. | Imagen: Canva

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Imagen de bienvenida para el mes de agosto. | Imagen: Canva

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Imagen de bienvenida para el mes de agosto. | Imagen: Canva

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Imagen de bienvenida para el mes de agosto. | Imagen: Canva

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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