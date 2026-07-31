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¡Bienvenido, agosto 2026! Las mejores frases para iniciar este nuevo mes con entusiasmo e inspiración
Revisa las mejores frases inspiradoras para dar la bienvenida a agosto de 2026 y dedicar buenos deseos a familiares, amigos o seres queridos en redes sociales.
Con la llegada de agosto de 2026, muchas personas aprovechan el inicio de un nuevo mes para renovar sus metas, fortalecer sus proyectos y compartir mensajes cargados de optimismo con familiares, amigos y seres queridos. Esta fecha representa una oportunidad para dejar atrás los desafíos del mes anterior y comenzar una mejor etapa con energía y esperanza.
Si buscas las palabras ideales para dar la bienvenida a agosto, aquí encontrarás una selección de frases inspiradoras, motivadoras y llenas de buenos deseos para compartir en redes sociales, estados de WhatsApp o dedicar a quienes más aprecias. Empieza este nuevo mes con una actitud positiva y contagia entusiasmo a quienes te rodean.
Frases cortas para recibir el mes de agosto
- ¡Bienvenido, agosto! Que sea un mes lleno de oportunidades.
- Agosto, sorpréndeme con cosas buenas.
- Que agosto llegue con paz, salud y felicidad.
- Un nuevo mes, una nueva oportunidad para comenzar.
- Agosto, trae sueños cumplidos y nuevas metas.
- Que cada día de agosto sea mejor que el anterior.
- Bienvenido, agosto. Es momento de brillar.
- Que agosto esté lleno de éxitos y alegrías.
- Empieza agosto con fe y termina con gratitud.
- Agosto, que no falten los motivos para sonreír.
- Un nuevo mes para crecer y aprender.
- Agosto llega con nuevos comienzos.
- Que agosto multiplique las bendiciones.
- Hoy comienza un mes para creer en lo imposible.
- Agosto, regálanos momentos inolvidables.
- Vive agosto con ilusión y optimismo.
- Cada nuevo mes es una nueva oportunidad.
- Que agosto traiga paz al corazón.
- Agosto, ven cargado de buenas noticias.
- Lo mejor de este mes está por llegar.
- Bienvenido, agosto. Vamos por más.
- Agosto es el momento perfecto para empezar de nuevo.
- Que este mes esté lleno de motivos para agradecer.
- Un mes más para cumplir nuestros sueños.
- Agosto, que cada día sume felicidad.
- Que nunca falte la esperanza en este nuevo mes.
- Agosto comienza con actitud positiva.
- Haz de agosto un mes inolvidable.
- Que este nuevo mes abra puertas de éxito.
- Agosto, gracias por una nueva oportunidad para ser feliz.
Frases emotivas para dedicar en WhatsApp por inicio de agosto
- Que agosto llegue a tu vida con salud, paz y muchas razones para sonreír.
- Te deseo un mes lleno de bendiciones y momentos que llenen tu corazón de felicidad.
- Que este nuevo mes te acerque a cada uno de tus sueños.
- Agosto es una nueva oportunidad para creer, luchar y volver a empezar.
- Espero que cada día de este mes te regale una alegría inesperada.
- Que nunca te falten la esperanza, la fuerza y las ganas de seguir adelante.
- Bienvenido, agosto. Que sea un mes de amor, éxito y tranquilidad para ti.
- Hoy comienza un nuevo capítulo. Escríbelo con ilusión y optimismo.
- Que agosto te sorprenda con buenas noticias y grandes oportunidades.
- Te deseo un mes lleno de paz interior y personas que sumen a tu vida.
- Nunca dejes de creer que lo mejor está por llegar. Feliz inicio de agosto.
- Que cada amanecer de agosto te recuerde lo valioso que eres.
- Ojalá este mes te regale motivos para agradecer todos los días.
- Agosto es el momento ideal para renovar la esperanza y seguir avanzando.
- Que tus esfuerzos encuentren la recompensa que tanto esperas.
- Deseo que este nuevo mes esté lleno de abrazos sinceros y sonrisas verdaderas.
- Que agosto ilumine tu camino y fortalezca cada uno de tus proyectos.
- Lo mejor de este mes será todo aquello que vivas con el corazón.
- Que nunca te falten motivos para seguir soñando.
- Agosto llega para recordarnos que siempre hay una nueva oportunidad.
- Te envío mis mejores deseos para que este mes esté lleno de éxitos y felicidad.
- Que la calma, el amor y la esperanza te acompañen durante todo agosto.
- Cada día de este mes es una nueva ocasión para ser feliz.
- Confía en ti, porque agosto puede convertirse en el mejor mes del año.
- Que encuentres paz en cada paso y alegría en cada momento.
- Espero que agosto te sorprenda con personas, experiencias y oportunidades inolvidables.
- Nunca es tarde para empezar de nuevo. Que agosto sea el inicio de grandes cosas.
- Que este mes te regale salud, prosperidad y mucha serenidad.
- Recibe agosto con una sonrisa y deja que la vida haga el resto.
- Te deseo un agosto lleno de amor, esperanza y sueños cumplidos. Que cada día sea una nueva razón para agradecer.
Los mejores mensajes para darle la bienvenida al mes de agosto
- ¡Bienvenido, agosto! Que este mes llegue cargado de esperanza y nuevas oportunidades.
- Agosto comienza, y con él una nueva oportunidad para cumplir nuestros sueños.
- Que este nuevo mes esté lleno de salud, amor y momentos inolvidables.
- Bienvenido, agosto. Que cada día sea una razón para sonreír.
- Agosto, sorpréndenos con buenas noticias y grandes bendiciones.
- Un nuevo mes significa nuevos retos, nuevas metas y nuevas oportunidades.
- Que agosto sea el inicio de una etapa llena de éxitos y felicidad.
- Hoy empieza un mes para creer más, soñar más y vivir mejor.
- Agosto, llega con fuerza, ilusión y muchas alegrías.
- Recibe este nuevo mes con optimismo y deja atrás todo lo que no suma.
- Que agosto te regale momentos que valgan la pena recordar.
- Lo mejor de este mes aún está por llegar.
- Agosto es una página en blanco. Escribe en ella una gran historia.
- Que nunca falten los motivos para sonreír durante este nuevo mes.
- Bienvenido, agosto. Que la suerte y la felicidad te acompañen.
- Cada amanecer de agosto trae una nueva oportunidad para empezar de nuevo.
- Que este mes esté lleno de paz, amor y prosperidad.
- Agosto llega para recordarnos que siempre hay tiempo para crecer.
- Vive agosto con gratitud, entusiasmo y mucha esperanza.
- Que este nuevo mes abra puertas que nunca imaginaste.
- Bienvenido, agosto. Hoy comienza una nueva aventura.
- Haz de agosto un mes lleno de recuerdos felices.
- Que agosto sea tan bonito como los sueños que aún quieres cumplir.
- Un nuevo mes es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de ti.
- Agosto, llénanos de energía, motivación y grandes logros.
- Disfruta cada día de agosto como si fuera una nueva oportunidad para ser feliz.
- Que agosto llegue con calma para el alma y fuerza para seguir adelante.
- Recibe este mes con una sonrisa y mucha confianza en el futuro.
- Agosto puede ser el mes que cambie tu historia. Nunca dejes de creer.
- ¡Feliz inicio de agosto! Que sea un mes de bendiciones, crecimiento y sueños hechos realidad.
Imágenes para compartir por el inicio del mes de agosto 2026
Imagen de bienvenida para el mes de agosto. | Imagen: Canva
Imagen de bienvenida para el mes de agosto. | Imagen: Canva
Imagen de bienvenida para el mes de agosto. | Imagen: Canva
Imagen de bienvenida para el mes de agosto. | Imagen: Canva
Imagen de bienvenida para el mes de agosto. | Imagen: Canva