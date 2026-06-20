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ÚLTIMOS RESULTADOS de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de junio de 2026: a qué hora juega y premio mayor del sorteo
Cada sábado, la Lotería de Boyacá concentra la expectativa de miles de jugadores que sueñan con quedarse con el premio mayor del sorteo millonario.
La Lotería de Boyacá se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, generando gran expectativa cada sábado entre miles de jugadores que sueñan con convertirse en millonarios. En cada sorteo se pone en juego un atractivo premio mayor que puede alcanzar los 15.000 millones de pesos colombianos, lo que mantiene la atención del público en la transmisión oficial y el anuncio de los resultados.
PUEDES VER: Resultados Lotería de Boyacá del sábado 13 de junio: último sorteo, qué jugó y número ganador del premio mayor
¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá hoy, 20 de junio de 2026?
Hasta el momento no se ha divulgado el número ganador de la Lotería de Boyacá de hoy, debido a que el sorteo aún no se ha realizado o sus resultados no han sido oficializados. Los números premiados solo se confirman una vez concluido el evento y publicado el reporte oficial, por lo que cualquier cifra anterior no tiene validez.
Resultado de la Lotería de Boyacá del 13 de junio de 2026
El sorteo del 13 de junio de 2026 dejó como número ganador el 0669, serie 306, una cifra que marcó la jornada y que fue consultada por miles de jugadores en todo el país. Este resultado forma parte de los registros oficiales de la Lotería de Boyacá y se mantiene disponible para su verificación.
La Lotería de Boyacá ofrece diversas alternativas para el cobro de los premios.
Lotería de Boyacá hoy: ¿a qué hora juega?
La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos todos los sábados desde las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Los resultados pueden seguirse en vivo a través de distintos canales oficiales, como la transmisión por Canal Trece, además de sus redes sociales y su página web, donde se publican los números ganadores en tiempo real.
Así puede reclamar el premio mayor de la Lotería de Boyacá
Los ganadores pueden reclamar el premio mayor a través de los puntos autorizados de SuRed y SuperGIROS. Para hacer efectivo el cobro, es necesario presentar el tiquete físico o en formato PDF impreso junto con un documento de identidad válido, y el proceso debe realizarse dentro de un plazo máximo de un (1) año desde la fecha del sorteo, por lo que se recomienda revisar las instrucciones oficiales de la entidad y acudir únicamente a los canales autorizados para el pago de premios.
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