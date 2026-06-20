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Resultados Sinuano Día HOY, sábado 20 de junio EN VIVO: estadísticas y números ganadores del último sorteo
El Sinuano Día y Noche realizará un nuevo sorteo HOY, sábado 20 de junio por lo que si va a participar, consulte los resultados EN VIVO y números ganadores.
El Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición HOY, sábado 20 de junio del 2026, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y ver EN VIVO los resultados.
Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 20 de junio de 2026, EN VIVO
Bienvenidos al sorteo Sinuano
Este sábado 20 de junio de 2026 se llevarán a cabo los sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa aquí los resultados, números ganadores, horarios y verifica si tu boleto resultó premiado.
¿A qué hora juega el Sinuano?
El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).
Estadísticas del Sinuano Día
Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos, son:
- 2: 420 veces
- 8: 416
- 5: 403
- 6: 398
Estadísticas del Sinuano Noche
Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:
- 9: 32 veces
- 2: 31 veces
- 3, 1, 5: 27 veces cada uno
- 6: 24 veces
- 8: 22 veces
- 4: 20 veces
- 7: 19 veces
- 0: 15 veces
¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?
Puedes comprar los boletos del Sinuano Día y Noche de forma bastante sencilla en Colombia, ya que no se venden solo en un lugar específico. Las principales opciones son:
- Puntos de venta autorizados de chance: son locales físicos donde se venden apuestas y loterías en barrios, tiendas, y agencias oficiales.
- Plataforma o página web de “Récord” (operador del juego): allí también puedes comprar de manera online en algunas regiones.
- Redes de vendedores de chance autorizados: personas o establecimientos identificados que venden boletos oficiales del Sinuano.
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