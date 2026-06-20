0
ANTESALA
Alemania vs Costa de Marfil por el Mundial 2026

Resultados Sinuano Día HOY, sábado 20 de junio EN VIVO: estadísticas y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche realizará un nuevo sorteo HOY, sábado 20 de junio por lo que si va a participar, consulte los resultados EN VIVO y números ganadores.

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 20 de junio.
Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 20 de junio. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición HOY, sábado 20 de junio del 2026, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y ver EN VIVO los resultados.

Lotería Sinuano: números ganadores del 19 de junio

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 19 de junio resultados del último sorteo

Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 20 de junio de 2026, EN VIVO

09:32
20/6/2026

Bienvenidos al sorteo Sinuano

Este sábado 20 de junio de 2026 se llevarán a cabo los sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa aquí los resultados, números ganadores, horarios y verifica si tu boleto resultó premiado.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos, son:

  • 2: 420 veces
  • 8: 416
  • 5: 403
  • 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

  • 9: 32 veces
  • 2: 31 veces
  • 3, 1, 5: 27 veces cada uno
  • 6: 24 veces
  • 8: 22 veces
  • 4: 20 veces
  • 7: 19 veces
  • 0: 15 veces

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Puedes comprar los boletos del Sinuano Día y Noche de forma bastante sencilla en Colombia, ya que no se venden solo en un lugar específico. Las principales opciones son:

  • Puntos de venta autorizados de chance: son locales físicos donde se venden apuestas y loterías en barrios, tiendas, y agencias oficiales.
  • Plataforma o página web de “Récord” (operador del juego): allí también puedes comprar de manera online en algunas regiones.
  • Redes de vendedores de chance autorizados: personas o establecimientos identificados que venden boletos oficiales del Sinuano.
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, sábado 20 de junio de 2026: predicciones GRATIS de Josie Diez Canseco para ti

  2. Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de junio: RESULTADOS, premio mayor y números ganadores del último sorteo

  3. Horóscopo GRATIS del viernes 19 de junio: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano