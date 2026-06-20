Resultados Sinuano Día HOY, sábado 20 de junio EN VIVO: estadísticas y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición HOY, sábado 20 de junio del 2026, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y ver EN VIVO los resultados.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 19 de junio resultados del último sorteo

Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 20 de junio de 2026, EN VIVO 09:32 Bienvenidos al sorteo Sinuano Este sábado 20 de junio de 2026 se llevarán a cabo los sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa aquí los resultados, números ganadores, horarios y verifica si tu boleto resultó premiado.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos, son:

2 : 420 veces

: 420 veces 8 : 416

: 416 5 : 403

: 403 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

9 : 32 veces

: 32 veces 2 : 31 veces

: 31 veces 3 , 1 , 5 : 27 veces cada uno

, , : 27 veces cada uno 6 : 24 veces

: 24 veces 8 : 22 veces

: 22 veces 4 : 20 veces

: 20 veces 7 : 19 veces

: 19 veces 0: 15 veces

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Puedes comprar los boletos del Sinuano Día y Noche de forma bastante sencilla en Colombia, ya que no se venden solo en un lugar específico. Las principales opciones son: