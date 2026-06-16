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Sinuano Día HOY, martes 16 de junio EN VIVO: resultados y cómo jugó el último sorteo colombiano
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 16 de junio de 2026 y conoce si llegaste a acertar los números ganadores. ¡Mucha suerte!
HOY, martes 16 de junio, regresa el Sinuano Día y Noche para premiar a los afortunados ganadores en Colombia. Si ya tienes tu boleto, AQUÍ podrás acceder a los números y resultados EN VIVO del sorteo, además, conoce a qué hora se juega este popular chance. ¡Te deseamos mucha suerte!
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del lunes 15 de junio: qué jugó y números ganadores del último sorteo
Sinuano Día y Noche HOY, martes 16 de junio de 2026 EN VIVO: resultados del último sorteo
Bienvenidos
Este martes 16 de junio de 2026 se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulta AQUÍ los resultados en vivo, los números ganadores y los horarios de cada sorteo. ¡Mucha suerte! Además, podrás verificar si tu boleto resultó premiado.
¿A qué hora se juega el Sinuano?
Las jornadas del Sinuano son el Sorteo Día, que se desarrolla a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche llega a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.
Premios del Sorteo Sinuano
Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar el sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
¿Cuáles son las loterías de Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
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