Sinuano Día y Noche HOY, viernes 12 de junio, EN VIVO: resultado del último sorteo de la lotería colombiana

Miles de jugadores en Colombia siguen atentos al sorteo del Sinuano Día y Noche hoy, viernes 12 de junio, uno de los juegos de azar más populares del país. Como cada jornada, los participantes esperan conocer el número ganador del último sorteo para verificar si han obtenido algún premio. En esta cobertura en vivo, te compartimos los resultados oficiales y la información más importante sobre esta reconocida lotería colombiana.

Sinuano Día y Noche HOY, viernes 12 de junio, EN VIVO: resultado del último sorteo 09:33 Bienvenidos HOY, viernes 12 de junio de 2026, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Qué jugó Sinuano hoy, 12 de junio?

Los resultados del Sinuano Día y el Sinuano Noche correspondientes al viernes 12 de junio son esperados por miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Este juego se caracteriza por realizar sorteos diarios y ofrecer múltiples oportunidades de ganar con apuestas sencillas.

Los participantes pueden consultar el número ganador una vez concluido cada sorteo y comparar los resultados con los números registrados en sus boletos. Es importante revisar la información a través de los canales oficiales para confirmar cualquier premio obtenido.

Sinuano Día y Noche hoy: ¿a qué hora juega?

Sinuano cuenta con dos sorteos diarios que se realizan en horarios establecidos para facilitar la participación de los jugadores en todo el territorio colombiano.

Sinuano Día : se juega de lunes a sábado a las 2:30 p. m.

: se juega de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Sinuano Noche: se juega todos los días a las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Los domingos y festivos, el sorteo se realiza a las 8:30 p. m.

¿Cuáles son las loterías que hay en Colombia?

Colombia cuenta con una amplia variedad de loterías y sorteos que se realizan semanalmente y que gozan de gran popularidad entre los ciudadanos. Entre las principales se encuentran:

Lotería de Bogotá

Lotería de Boyacá

Lotería del Cauca

Lotería Cruz Roja

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Huila

Lotería de Manizales

Extra de Colombia

Lotería de Medellín

Lotería del Meta

Lotería del Quindío

Lotería de Risaralda

Lotería de Santander

Lotería del Tolima

Lotería del Valle

Mantente atento a la publicación de los resultados oficiales de Sinuano Día y Sinuano Noche hoy, viernes 12 de junio, para conocer el número ganador del último sorteo de esta popular lotería colombiana.