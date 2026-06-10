Sinuano Día de HOY, miércoles 10 de junio EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Los sorteos Sinuano Día y Noche regresan HOY, miércoles 10 de junio, y miles de participantes esperan ser uno de los afortunados ganadores de las dos ediciones. Por ello, si piensas jugar la lotería colombiana, no te puedes perder toda la información al respecto, como el horario, lista de premios y dónde seguir el juego EN VIVO desde Colombia.

Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 10 de junio EN VIVO: resultados 09:39 Bienvenidos HOY, miércoles 10 de junio de 2026 se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Revisa AQUÍ los resultados y números ganadores al instante, conoce los horarios de cada juego y comprueba si tu boleto fue premiado. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!

¿A qué hora juega el sorteo Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos, son:

2 : 420 veces

: 420 veces 8 : 416

: 416 5 : 403

: 403 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

9 : 32 veces

: 32 veces 2 : 31 veces

: 31 veces 3 , 1 , 5 : 27 veces cada uno

, , : 27 veces cada uno 6 : 24 veces

: 24 veces 8 : 22 veces

: 22 veces 4 : 20 veces

: 20 veces 7 : 19 veces

: 19 veces 0: 15 veces

¿Cuáles son los premios del sorteo Sinuano Día y Noche?

Los premios del sorteo colombiano se otorgan de acuerdo con la cantidad de aciertos. Revisa la lista completa y conoce cuánto puedes ganar, según los números que coinciden con las balotas: