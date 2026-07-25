La Lotería de Boyacá realizará su sorteo hoy, sábado 25 de julio de 2026, y muchos se preguntan si la fortuna, esta vez, estará de su lado. El premio mayor, que asciende a $15.000 millones de pesos colombianos, es el atractivo principal de este concurso. Por ello, para conocer si tus números serán los afortunados, puedes revisar en esta nota de Líbero los resultados EN VIVO y más detalles sobre los premios que se ofrecen.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se lleva a cabo a las 10.30 p. m. (hora de Colombia). La transmisión y el anuncio del número ganador se realizan entre las 10.40 p. m. y 10.45 p. m., a través de canales autorizados y plataformas oficiales.

¿Dónde comprar los boletos para la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá se encuentran disponibles para su compra a través de diversos canales oficiales, tanto en formato presencial como virtual. Los billetes se pueden adquirir en puntos autorizados, incluyendo Baloto, Puntos Gana, Paga Todo, así como en máquinas LottiRed o Sipag. Además, hay vendedores acreditados en múltiples ciudades de Colombia, facilitando así el acceso a los interesados en participar.

¿Qué son los secos de la Lotería de Boyacá?

Los secos de la Lotería de Boyacá representan premios secundarios que se otorgan junto al premio mayor, formando parte del plan oficial de recompensas del sorteo. Esta modalidad incluye diversas categorías con montos significativos, destacando un seco llamado Fortuna, que asciende a aproximadamente 1.000 millones de pesos. Además, se ofrecen otros secos como Alegría, que varía entre 300 y 400 millones, y Esperanza, que otorga 100 millones. También se distribuyen varios premios de 50 millones, así como numerosos secos de 20 y 10 millones.

¿Cuáles son los números más frecuentes de la Lotería de Boyacá?

Los dígitos individuales que más se repiten en los premios mayores son el 7, el 4 y el 1, destacándose por su alta frecuencia en las extracciones. En contraste, el dígito 9 se posiciona como el menos común, mostrando un historial de escasas apariciones en los sorteos del premio mayor.

Además, las terminaciones en 3 y 7 se encuentran al frente en el registro histórico de caídas para el primer premio, evidenciando su relevancia en los resultados.