Aviso importante: desde el 1 de julio de este año, numerosos trabajadores en California experimentaron modificaciones en sus salarios. Estos incrementos pueden diferir según las regulaciones de los gobiernos locales, que tienen la facultad de establecer escalas salariales distintas a las fijadas a nivel estatal de EE. UU.

Atención, trabajadores en EE. UU.: aumentan el salario mínimo en estas ciudades; ¿a cuánto ascendió?

California se ha convertido en el ámbito laboral y con el pasar de los meses en uno de los estados con los salarios más elevados del país americano. Desde este mes de julio de 2026, el salario mínimo estatal se ha establecido en 16,90 dólares por hora.

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No obstante, las cifras pueden diferir según el condado, lo que evidencia un gran desafío para las empresas que operan en múltiples localidades. Esta situación ha obligado a las organizaciones a ajustar sus nóminas conforme a las normativas locales, especialmente aquellas cadenas de supermercados y franquicias que cuentan con varias sucursales en distintas ciudades.

Según El Cronista y otros portales internacionales, esta nueva variabilidad en las escalas salariales puede impactar significativamente en la gestión de recursos humanos y en la competitividad de estas empresas en el mercado.

¿Cuáles son los montos por hora de estas ciudades y condados de California, a partir de julio?

Se ha confirmado el incremento de montos por hora que se aplican en algunas ciudades específicas y condados de California desde este mes:

En Alameda, el salario se ha actualizado a 17,76 dólares.

En Berkeley alcanzó los 19,61 dólares.

En Emeryville es de 20,34 dólares.

En Fremont se ofrecen 18,05 dólares.

En Los Ángeles, la ciudad fijó un monto de 18,42 dólares, mientras en el condado se consiguió un salario de 18,47 dólares.

Malibú, por su parte, cuenta con 17,91 dólares.

Milpitas ofrece 18,50 dólares.

Pasadena actualizó su salario a 18,57 dólares.

Por su parte, San Francisco y Santa Mónica se alinearon con 19,61 y 18,47 dólares, respectivamente.

En lo que respecta a los aumentos salariales para el sector de hotelería, Glendale y la ciudad de Los Ángeles establecen ahora un salario de 25 dólares por hora. Long Beach superó esta cifra con 26,50 dólares, mientras que San Diego brinda 19 dólares. Santa Mónica también se sumó a los 25 dólares, y West Hollywood logró fijar un monto de 20,87 dólares.