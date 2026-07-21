ALERTA MÁXIMA en el Walmart de Schillinger Rd.: mujer adulta falleció tras ser ATROPELLADA

Una mujer adulta murió luego de ser atropellada por un vehículo mientras caminaba dentro del estacionamiento del Walmart de Schillinger Road, en Mobile, Alabama. El hecho es investigado como un posible homicidio por el Departamento de Policía de Mobile (MPD), cuyos agentes acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia.

Mujer muere atropellada en el estacionamiento de un Walmart en Mobile.

De acuerdo con la información difundida por NBC 15, los agentes llegaron al establecimiento ubicado en Schillinger Road alrededor de la 1:23 p. m., donde encontraron a la víctima con lesiones potencialmente mortales. La mujer fue trasladada a un hospital cercano; sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Investigan atropello mortal ocurrido en un Walmart de Schillinger Road, en Mobile, Alabama

El caso ocurrido en el Walmart de Schillinger Road mantiene a las autoridades de Mobile trabajando para esclarecer las circunstancias del atropello que terminó con la muerte de la mujer. NBC 15 informó que el Departamento de Policía Metropolitana confirmó la apertura de una investigación por homicidio tras el incidente. Según el reporte de la cadena, las autoridades señalaron que "la investigación continúa en curso" mientras avanzan las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió en el estacionamiento del establecimiento.

El suceso generó preocupación entre clientes y residentes de la zona, debido a que ocurrió en el estacionamiento de un concurrido Walmart en Estados Unidos, donde diariamente acuden numerosas personas para realizar sus compras.

Policía de Mobile continúa la investigación tras el incidente

El Departamento de Policía de Mobile mantiene abiertas las investigaciones para recopilar pruebas y establecer las responsabilidades relacionadas con el atropello. Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre la persona involucrada en el vehículo. La investigación continuará mientras los agentes analizan la evidencia recopilada en el lugar de los hechos.