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¿Pedro Aquino y Wilder Cartagena son los nuevos fichajes de Sporting Cristal? Se revela la verdad

Sporting Cristal reveló toda la verdad sobre si Pedro Aquino y Wilder Cartagena serán los flamantes fichajes del club de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Sporting Cristal reveló si Pedro Aquino y Wilder Cartagena serán fichajes del club para el Torneo Clausura
Sporting Cristal reveló si Pedro Aquino y Wilder Cartagena serán fichajes del club para el Torneo Clausura | Composición: Líbero
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Sporting Cristal sigue firme en su búsqueda de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y es por eso que viene concretando fichajes. En medio de ello, se rumoreó sobre la posibilidad de fichar a Pedro Aquino y Wilder Cartagena. Ante ello, el club del Rímac salió al frente para revelar si serán fichados o no.

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Sporting Cristal reveló si Pedro Aquino y Wilder Cartagena serán fichajes del club para el Torneo Clausura

En diálogo con Radio Programas del Perú (RPP), Julio César Uribe respondió preguntas sobre distintos asuntos vinculados a Cristal, entre ellos la opción de incorporar a Cartagena y Aquino para el Torneo Clausura de la Liga 1.

Wilder Cartagena y Pedro Aquino quedaron descartados para jugar por Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

Wilder Cartagena y Pedro Aquino quedaron descartados para jugar por Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

El director general de fútbol del club bajopontino, Uribe, salió a aclarar que no existe la posibilidad de fichar a esos dos volantes. Señaló que el plantel cuenta con juveniles capaces de ocupar esa posición con solvencia, por lo que ambas opciones quedaron descartadas.

“Ni Pedro Aquino ni Wilder Cartagena son opciones para llegar a Sporting Cristal. Hay jóvenes dentro del club que podrían jugar en esa posición”, afirmó el directivo rimense.

¿Pedro Aquino y Wilder Cartagena sonaban en Cristal?

En plena etapa de incorporaciones de Sporting Cristal con miras al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y luego de la salida de Gustavo Cazonatti, se especuló con que Pedro Aquino y Wilder Cartagena podían ser las opciones idóneas para reforzar esa zona del mediocampo. Sin embargo, Julio César Uribe los descartó por completo.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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