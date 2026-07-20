Sporting Cristal anunció el fichaje de Anderson Villacorta: ¿Quién es y cómo juega?

Sporting Cristal suma un nuevo refuerzo en su objetivo de conquistar el Torneo Clausura y seguir compitiendo a nivel internacional. Esta vez en la Copa Sudamericana. Recientemente, el elenco celeste ha confirmado el fichaje de Anderson Villacorta. Un nombre que para muchos puede ser desconocido, pero que cuenta con el aval de Roberto Mosquera.

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¡Bienvenido al Rímac, Anderson! Estamos felices de presentar a Anderson Villacorta como nuevo jugador del Sporting Cristal. Defensor central de 21 años, él llega al club a préstamo con opción de compra hasta el 30 de junio de 2027. ¡A darlo todo por la Celeste!, escribió el club celeste en su cuenta de X.

Recordemos que Villacorta se suma a Hernán Barcos, Michael Hoyos y Juan Manuel Cuesta como los jales que llegaron para disputar el Torneo Clausura en tienda bajopontina.

Anderson Villacorta jugará en Sporting Cristal

¿Quién es Anderson Villacorta, flamante fichaje de Sporting Cristal?

Anderson Villacorta es un defensor central peruano de 21 años que destaca por su firmeza en el mano a mano, gran juego aéreo y una limpia salida con el balón. Formado en la Universidad César Vallejo, su madurez prematura lo llevó a emigrar muy joven al fútbol mexicano para jugar por Mineros de Zacatecas en la Liga de Expansión MX, donde se consolidó como un zaguero tiempista y con gran capacidad de anticipo. Tras su experiencia en el exterior, ha regresado al fútbol peruano como refuerzo de Sporting Cristal para este 2026.

Anderson Villacorta jugando por la selección peruana

En cuanto a la selección, Villacorta es una de las realidades de la zaga nacional. Fue pieza clave y capitán de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub-20 de 2023 en Colombia. Su crecimiento sostenido y regularidad en México dieron frutos a finales de 2025, cuando recibió su primera convocatoria formal a la Selección Absoluta para la fecha FIFA de octubre, consolidándose como una de las principales cartas de recambio para el futuro de la 'Blanquirroja'.