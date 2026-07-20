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¡Todo definido! Sporting Cristal tomó severa decisión con Felipe Vizeu para el Clausura: "Vínculo"

Desde Sporting Cristal, confirmaron el futuro de Felipe Vizeu ante todos los rumores que sonaron en su entorno de cara al Torneo Clausura y Copa Sudamericana.

Diego Medina
Sporting Cristal tomó medida sobre Felipe Vizeu.
Sporting Cristal tomó medida sobre Felipe Vizeu. | Foto: Carlos Félix / URPI-LR
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En horas de la tarde de este lunes 20 de julio, Sporting Cristal anunció de manera oficial la salida definitiva de Felipe Vizeu en el primer equipo celeste. El cuadro del Rímac emitió un comunicado para dar detalles de la separación del atacante brasileño a estas alturas de la temporada.

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Sporting Cristal tomó severa medida con Felipe Vizeu

A través de las redes sociales del club, se dio a conocer la salida del artillero brasileño que no logró convencer del todo al actual comando técnico de Roberto Mosquera. La dirección deportiva evaluó todos los puntos y determinó un acuerdo con el futbolista para poner fin al vínculo contractual.

"El Club Sporting Cristal informa a la hinchada celeste y a la opinión pública en general que por mutuo acuerdo, se ha resuelto el vínculo laboral con el futbolista Felipe Vizeu. Agradecemos a Felipe por estos meses defendiendo nuestros colores, por su profesionalismo y entrega, y le deseamos éxitos en su futuro profesional.", se lee en el comunicado del cuadro rimense.

De esta manera, se libera un cupo más del exterior, tan igual fue con la salida de Gustavo Cazonatti al ser traspasado a Mirassol de Brasil. Ahora el cuadro cervecero comenzará a evaluar el mercado de pases para ver si incorpora más futbolistas de cara a competir en el Torneo Clausura 2026 y playoffs de la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal

Comunicado de Sporting Cristal sobre Felipe Vizeu.

Números de Felipe Vizeu con Sporting Cristal

Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal a mediados del 2025 con el fin de ser el '9' que tanto anhelaba la hinchada celeste. Afrontó un total de 29 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, en el que registró 8 goles en 1660 minutos. Uno de los goles más recordados del atacante brasileño fue el anotado ante Cerro Porteño por la fase de grupos del magno certamen de la Conmebol.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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