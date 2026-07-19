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Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Bragantino por playoffs de Copa Sudamericana
Sporting Cristal vs Bragantino se enfrentarán por el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Conoce dónde ver la transmisión del duelo.
Sporting Cristal vs Bragantino protagonizarán un partido de alto nivel. Ambas escuadras se enfrentarán el miércoles 22 de julio por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Los rimenses buscarán obtener un resultado positivo para encaminar su clasificación. Por ello, conoce aquí el canal confirmado para seguir este enfrentamiento.
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Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Bragantino
La transmisión del partido de ida entre Sporting Cristal vs RB Bragantino por los playoffs de la Copa Sudamericana estará disponible EN VIVO por la señal exclusiva de ESPN para toda Sudamérica. Del mismo modo, este encuentro se podrá visualizar EN DIRECTO ONLINE por la app de streaming de Disney Plus.
¿Qué canal transmite partido de Sporting Cristal vs Bragantino?
Si quieres ver el partido entre Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, según el país en donde residas.
- Perú: ESPN y Disney Plus.
- Argentina y Chile: ESPN 2 y Disney Plus.
- Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.
- Brasil: Paramount Plus.
- México: Disney Plus.
- Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.
- Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV, beIN Sports Connect.
¿Cómo llegan Sporting Cristal y RB Bragantino a los playoffs de la Copa Sudamericana?
Sporting Cristal inició una nueva etapa bajo el mando del DT Roberto Mosquera, quien ha venido dándole un mayor ritmo ofensivo al equipo desde su llegada. Además, contarán con sus fichajes para este partido: Hernán Barcos, Juan Cuesta y Michael Hoyos. Sin embargo, también perdieron a una pieza esencial como Gustavo Cazonatti.
Sporting Cristal y Bragantino jugarán por los playoffs de la Copa Sudamericana.
Por su parte, Bragantino llega a este duelo considerado como el favorito para superar la llave y acceder a los octavos de final. La escuadra brasileña atraviesa un gran presente en la temporada ocupando el cuarto lugar del Brasileirao. Además, suman siete partidos sin conocer derrotas.
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