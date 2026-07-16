Se fue sin pena ni gloria de Cristal y ahora fue despedido de club de Ecuador: "Agradecemos"

Sporting Cristal ha contado con numerosos entrenadores a lo largo de su historia, pero solo unos pocos han logrado la gloria al conquistar un título nacional de la Liga 1. En la misma línea, hubo un técnico que dejó el club sin mayor trascendencia y que ahora también ha sido cesado por un equipo ecuatoriano: estamos hablando de LDU de Quito.

Figura se fue de Sporting Cristal y ahora es despedido de club de Ecuador

Liga de Quito anunció la salida de Tiago Nunes tras la crisis de resultados en la temporada 2026. La decisión se oficializó mediante un comunicado, en el que el club agradeció al entrenador brasileño y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante poco más de un año al frente del primer equipo. Mientras se define a su reemplazante, Patricio Hurtado asumirá la dirección técnica de forma interina.

Tiago Nunes, exentrenador de Sporting Cristal, fue despedido de LDU de Quito tras malos resultados

“El profesor Tiago Nunes no continuará al frente de la dirección técnica del primer plantel profesional”, señaló el club ecuatoriano en un comunicado. Asimismo, también agradecieron al brasileño y a su cuerpo técnico “por el trabajo, compromiso y profesionalismo demostrados durante su permanencia en nuestra institución”.

Nunes llegó al conjunto albo en junio de 2025 para reemplazar a Pablo Sánchez y firmó una primera etapa destacada. Bajo su conducción, Liga de Quito volvió a ser protagonista en el ámbito local e internacional, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 17 años y dejó al club con opciones de pelear por un cupo al Mundial de Clubes 2029. Además, fue subcampeón de la Liga Pro y finalista de la Copa Ecuador.

Sin embargo, el panorama cambió por completo esta temporada. En la Liga Pro 2026, el equipo no mantuvo la regularidad y, tras el receso por el Mundial, sumó apenas cuatro de los últimos doce puntos posibles, lo que lo dejó sexto en la tabla y aumentó la presión sobre el entrenador brasileño.

Aunque Liga de Quito avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo, su rendimiento no convenció a la hinchada. Las críticas aumentaron en las últimas semanas, sobre todo tras el empate frente a Libertad y la derrota por 1-0 ante Universidad Católica, partido después del cual Nunes hizo declaraciones que generaron más polémica.

¿Cómo le fue a Tiago Nunes en LDU la temporada 2026?

En total, Tiago Nunes dirigió 19 partidos con LDU en la Liga Pro 2026, registrando ocho victorias, cuatro empates y siete derrotas. Su equipo anotó 19 goles, recibió 15 y quedó a 15 puntos del líder Independiente del Valle. De esta manera, el ciclo del entrenador brasileño llegó a su fin y Liga de Quito iniciará la búsqueda de un nuevo técnico para intentar enderezar el rumbo en la recta final de la temporada.