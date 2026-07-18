DT de Bragantino se pronuncia sobre enfrentar a Sporting Cristal en Sudamericana: "Nivel de..."

Sporting Cristal inició con pie derecho el segundo semestre del año tras vencer a Deportivo Garcilaso en la primera fecha del Torneo Clausura. Ahora, los celestes deben poner foco en el duelo ante Bragantino por la Copa Sudamericana. Precisamente, el técnico de la escuadra brasileña Vagner Mancini sorprendió con su opinión sobre enfrentar a los rimenses.

DT de Bragantino se pronuncia sobre enfrentar a Sporting Cristal en Sudamericana

Las ligas en Sudamérica vuelven al ruedo tras el parón por el Mundial 2026, y así como en la Liga 1, el Brasileirao también dejó grandes encuentros. Uno de ellos fue el empate de RB Bragantino ante Fluminense. Tras este duelo, el DT Vagner Mancini señaló que ya están pensando en el duelo ante Sporting Cristal.

Ambos elencos se medirán en los playoffs de la Copa Sudamericana, en busca de su pase a los octavos de final. En ese contexto, indicó que su equipo se debe concentrar al 100 % en el duelo ante los cerveceros y la clave para lograr un buen resultado será mantener el compromiso que evidenciaron en su último duelo del torneo brasileño.

Sporting Cristal se ilusiona con dar el golpe y vencer a Bragantino en la Sudamericana.

"Ahora nos vamos a concentrar en el reto contra Sporting Cristal. El equipo debe mantener el mismo nivel de compromiso", fueron las declaraciones del estratega, demostrando que ya cambiaron el foco para enfrentar a los rimenses.

De esta forma, es claro que ambos elencos ya empiezan con los preparativos para imponer sus condiciones en partidos de ida y vuelta en busca de seguir soñando con el título continental.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal y RB Bragantino por la Copa Sudamericana?

El duelo entre Sporting Cristal vs Bragantino por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana está programado para jugarse el miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional de Lima. El partido comenzará desde las 7.30 p. m. (hora peruana), donde los rimenses buscarán aprovechar su localía y el apoyo de su gente para obtener un resultado positivo.