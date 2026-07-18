Firmó con Sporting Cristal hasta 2027 y expresó su emoción por victoria ante Garcilaso: "Contento"

Sporting Cristal inició con pie derecho el Torneo Clausura luego de vencer por la mínima a Deportivo Garcilaso, en el Alberto Gallardo. Un resultado que muestra una mejoría y que ilusiona con el segundo semestre. Precisamente, tras el encuentro un destacado futbolista que firmó contrato con los rimenses no dudó en expresar su alegría por sumar los tres puntos.

Firmó con Sporting Cristal hasta 2027 y expresó su emoción por victoria ante Garcilaso

Uno de los jugadores que más expectativas han generado en los hinchas de Sporting Cristal para este segundo tramo de la temporada es Michael Hoyos. El atacante argentino llegó como uno de los flamantes refuerzos del club y tuvo minutos en el último partido.

Precisamente, tras el pitazo final, Hoyos conversó con los medios en la zona mixta, donde no dudó en expresar su enorme alegría por haberse quedado con los tres puntos y haber debutado con la celeste. En esa línea, señaló que el equipo realizó un gran partido y ya están enfocados en su partido ante Bragantino por la Copa Sudamericana.

Michael Hoyos logró hacer su debut con camiseta de Sporting Cristal

"Contento porque se ganó y porque el equipo hizo un gran partido. En los minutos que tuve en mi debut me sentí muy bien. Queríamos ganar, disfrutar hoy y ya mañana pensar en el partido del miércoles ante Bragantino", señaló el futbolista.

Del mismo modo, el exdelantero de Newell’s Old Boys mandó un mensaje a la hinchada para agradecer el apoyo y remarcó que saldrán al campo con la mente puesta en conseguir el título de la Liga 1.

"Queremos que el hincha se ilusione. Vamos partido a partido; todos los equipos buscan lo mismo y solo uno lo puede lograr, pero nosotros estamos totalmente enfocados en salir campeones", acotó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Michael Hoyos con Sporting Cristal?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, especializado en el mercado de pases, Michael Hoyos firmó contrato con Cristal por una temporada y media. Es decir, estará ligado al club hasta finales de 2027.