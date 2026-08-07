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Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO por Torneo Clausura: cuándo juegan, hora y canal
Alianza Lima y Sport Boys juegan en el Estadio Nacional por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Conoce los horarios y dónde ver el partido.
Alianza Lima se enfrenta a Sport Boys, este sábado 8 de agosto, en partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 que se jugará en el Estadio Nacional. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro que promete mucha emoción de principio a fin.
Alianza Lima vs Sport Boys: previa del partido
El cuadro blanquiazul necesita una victoria para mantenerse como líder del Clausura. En su última presentación, los dirigidos por Pablo Guede vencieron 3-1 a Alianza Atlético y se mantienen invicto en el segundo certamen de la temporada.
Por su parte, la 'Misilera' llega con la moral al tope tras su importante victoria por la mínima diferencia ante Atlético Grau en Piura; además solo ha recibido un gol en los tres partidos que ha jugado por el Clausura.
Cabe señalar que Sport Boys lleva cinco derrotas consecutivas jugando ante Alianza. ¿Se romperá la racha o el elenco victoriano alargará su supremacía en el clásico Lima-Callao?
Alianza Lima se enfrenta a Sport Boys por el Clausura
Alianza Lima vs Sport Boys: horarios del partido
- Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 horas
- México: 19:00 horas
- Estados Unidos: 21:00 horas (Miami y Nueva York) y 18:00 horas (Los Ángeles)
- España: 03:00 horas (del día siguiente)
Alianza Lima vs Sport Boys: dónde ver
El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores de televisión de paga como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.
Además, recientemente se anunció que este cotejo también estará disponible verse a través de Movistar Deportes, canal 3 SD y 703 HD de la parrilla Movistar TV en Perú.
Video: Movistar TV.
Alianza Lima vs Sport Boys: pronósticos y cuotas de apuesta
Alianza Lima es favorito para vencer a Sport Boys, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, repasa las cuotas:
|Casas
|Alianza
|Empate
|Sport Boys
|Te Apuesto
|3.90
|3.08
|2.13
|Betsson
|4.10
|3.25
|1.98
|Apuesta Total
|4.15
|3.20
|2.12
|Betano
|3.90
|3.20
|2.05
|Caliente
|3.95
|3.25
|1.96
Alianza Lima vs Sport Boys: últimos enfrentamientos
- Alianza Lima 1-0 Sport Boys | Apertura 2026
- Alianza Lima 3-1 Sport Boys | Clausura 2025
- Sport Boys 0-1 Alianza Lima | Apertura 2025
- Sport Boys 0-3 Alianza Lima | Clausura 2024
- Alianza Lima 3-0 Sport Boys | Apertura 2024
Alianza Lima vs Sport Boys: estadio
Estadio Nacional de Lima
Sport Boys será local ante Alianza Lima en el Estadio Nacional, recinto también conocido como 'El coloso de José Díaz' y que tiene capacidad para 43.781 espectadores.
Alianza Lima vs Sport Boys: árbitros
- Árbitro: Pérez Gutierrez Bruno
- Asistente 1: Orué Medina Michael
- Asistente 2: Carrera Escalante Coty
- 4to Árbitro: Chambi Carlita Jasmani
- VAR: García Sarmiento César
- AVAR: Yupanqui Murrieta Vera