Alianza Lima vs. Sport Boys: los imponentes alineaciones de íntimos y rosados

Sport Boys y Alianza Lima protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El conjunto rosado intentará prolongar su buen momento y conseguir una victoria ante los blanquiazules que le permita acercarse a la parte alta de la tabla y entrar en la lucha por el primer lugar. Por lo que en esta nota conocerás los formidales onces que usarán Pablo Guede y Carlos Desio para este compromiso.

Alineaciones Sport Boys vs Alianza Lima: posibles onces

Para este encuentro, en el Estadio Nacional, el cuadro rosado saldrá al terreno de juego con un conocido por los blanquiazules, Carlos Zambrano, en la defensa. Mientras que en el ataque Luciano Nequecaur buscará generar peligro.

Diego Melian; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathías Llontop; Jostin Alarcón, Hernán Da Campo, Oslimg Mora; Luis Urruti, Pablo Erustes y Luciano Nequecaur.

Por su parte, los íntimos que se presentan como los favoritos del encuentro, saldrán al ataque junto a Federico Girotti y Eryc Castillo, que viene marcando un gol por partido.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Paolo Guerrero, Federico Girotti y Eryc Castillo.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Boys?

El duelo entre Sport Boys y Alianza Lima se disputará este sábado 8 de agosto en el Estadio Nacional, escenario que cuenta con un aforo de 45.065 espectadores.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys?

El encuentro entre Sport Boys y Alianza Lima se podrá disfrutar EN VIVO por televisión a través de las señales de L1 MAX y L1 Play.