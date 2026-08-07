Sport Boys sorprendió a sus hinchas con cercanía a un ex Gremio previo al duelo con Alianza: "Trabajo"

Sport Boys empezó con todo el Torneo Clausura 2026, a pesar de haber perdido su primer partido, los chalacos han conseguido una racha de dos partidos bajo la dirección del 'profe' Carlos Desio. Los rosados, este sábado 8 de agosto, enfrentarán en el Estadio Nacional a Alianza Lima, donde buscarán conseguir otra victoria o al menos conservar la racha positiva ante este duro rival.

Por lo que querrán contar con sus mejores jugadores para luchar en este choque. No obstante, previo al duelo, Boys sorprendió a los hinchas con la cercanía a un ex Gremio, que se presentó en los entrenamientos. Esta noticia ha sido tomada con positivismo por los seguidores del elenco del primer puerto.

Sport Boys sorprendió a sus hinchas con cercanía a un ex Gremio

Sport Boys tuvo un entrenamiento previo al duelo, donde recibió la visita de Mano Menezes, entrenador de la selección peruana. Esto lo hizo saber el primer campeón peruano mediante sus redes sociales. De acuerdo a ellos, Menezes fue para seguir el trabajo realizado por el 'profe' Desio.

"El profesor Mano Menezes estuvo presente en el entrenamiento de hoy, siguiendo de cerca el trabajo del equipo", escribió el elenco rosado mediante sus redes sociales, acompañadas de fotos de ese momento.

Mano Menezes estuvo presente en el entrenamiento de Sport Boys

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Boys?

El encuentro entre Sport Boys y Alianza Lima tendrá lugar este sábado 8 de agosto en el Estadio Nacional, recinto que puede albergar a 45.065 espectadores.

