Campeón con Gremio se presentó en los entrenamientos de Alianza Lima liderado por Pablo Guede

Alianza Lima se prepara para afrontar la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 ante Comerciantes Unidos al mando de Pablo Guede. Sin embargo, en medio de ello, una figura que salió campeón con Gremio se presentó en los entrenamientos del club blanquiazul: estamos hablando de Mano Menezes, técnico de la selección peruana.

Campeón con Gremio se lució en los entrenamientos de Alianza Lima

Con el objetivo de ver a los futbolistas, compartir experiencias, conversar sobre el desarrollo del fútbol peruano, Menezes visitó las instalaciones del predio de Esther Grande de Bentín a ver los entrenamientos de Alianza.

Según reveló el periodista Gerson Cuba, el entrenador de la selección peruana sigue haciendo su trabajo visitando a diversos clubes del fútbol peruano y ahora le tocó al club de La Victoria en donde observó los trabajos liderados por Pablo Guede.

Mano Menezes visitó los entrenamientos de Alianza Lima

“El director técnico de la selección peruana, Mano Menezes, visitó esta mañana al plantel de Alianza Lima en EGB. Durante su presencia, sostuvo una charla con los jugadores y con Pablo Guede”, afirmó el comunicador.

Cabe mencionar que Mano Menezes es el actual técnico de la selección de Perú por lo que previo a los amistosos FIFA que disputará en septiembre y octubre viene monitoreando jugadores para sumar al equipo principal de la Bicolor.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Asimismo, Alianza Lima se viene preparando en el predio de Esther Grande de Bentín para el próximo partido que sostendrá ante Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Mano Menezes fue campeón con Gremio

Menezes, entrenador brasileño con una amplia trayectoria de títulos en el fútbol de su país, consiguió uno de ellos con Gremio de Porto Alegre, club con el que ganó la Copa de la Segunda División de Brasil en 2005 y, posteriormente, el Campeonato Gaúcho en 2006 y 2007.