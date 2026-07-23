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Kluiverth Aguilar, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmará por destacado club: "Acordado"

Kluiverth Aguilar, exfutbolista de Alianza Lima, ha sorprendido a los hinchas luego de conocerse que tiene todo encaminado para firmar por un mítico club.

Angel Curo
Kluiverth Aguilar, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmará por destacado club
Kluiverth Aguilar, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmará por destacado club | Foto: LÍBERO
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Alianza Lima se ha caracterizado por formar a numerosos jugadores. Muchos de ellos destacan y se consolidan en el primer equipo, mientras que otros salen rumbo a buscar nuevos aires. Este fue el caso de Kluiverth Aguilar, quien fue una de las promesas del club y hasta hace poco estuvo en el fútbol europeo. Ahora, el lateral ha llamado la atención de un importante club.

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Kluiverth Aguilar, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmará por destacado club

Kluiverth Aguilar fue uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano. Hasta hace unos meses estuvo en las filas del Lommel SK del fútbol de Bélgica, donde terminó saliendo como agente libre por una dura lesión. Sin embargo, en pleno mercado de pases, se conoció que está siendo seguido por el Minnesota United de la MLS.

La noticia se conoció por medio del periodista Carlos Benavente, quien señaló que el lateral nacional tiene todo encaminado para poder llegar al fútbol de Norteamérica y así poder continuar con su recuperación.

Kluiverth Aguilar, Minnesota United, MLS

Kluiverth Aguilar firmará contrato con Minnesota United de la MLS

Luego de su paso por el fútbol belga, Kluiverth Aguilar tendría todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Minnesota United de la MLS. El lateral peruano continuará con la última etapa de su recuperación tras ser operado del tendón de Aquiles en junio de 2025 y su regreso a las canchas está previsto para noviembre”, fue la información que compartió el comunicador en ‘X’.

De esta forma, el exjugador de Alianza Lima le pondría fin a su estadía en el fútbol europeo y buscará repuntar su carrera en la MLS, donde se concentra una gran cantidad de estrellas mundiales.

Trayectoria de Kluiverth Aguilar

Estos son los clubes donde ha jugado Kluiverth Aguilar:

  • Regatas Lima (menores).
  • Sporting Cristal (menores).
  • Alianza Lima.
  • Manchester City Sub-23.
  • Lommel SK.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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