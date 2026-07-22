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Mr. Peet sorprendió al revelar la postura de Pedro Gallese sobre llegar a Alianza Lima: "Hay..."

El periodista deportivo analizó la posible llegada de Pedro Gallese a La Victoria para el Torneo Clausura de la Liga 1.

Antonio Vidal
Mr. Peet sorprendió al revelar la postura de Pedro Gallese sobre llegar a Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Madrugol
Mr. Peet sorprendió al revelar la postura de Pedro Gallese sobre llegar a Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Madrugol
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La salida de Guillermo Viscarra trajo consigo la mirada hacia la posible llegada de Pedro Gallese a Alianza Lima. El experimentado guardameta, que actualmente representa los colores de Deportivo Cali, es del interés del elenco íntimo para este Torneo Clausura de la Liga 1 por lo que mucho se ha estado hablando sobre los detalles de esta negociación en las últimas horas.

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Bajo este contexto, Mr. Peet, en una reciente edición de 'Madrugol', anunció detalles sobre ambas partes señalando que hay voluntad, pero el factor económico será un tema que podría jugar en contra.

"El hincha de Alianza pregunta por la posibilidad de Pedro Gallese, conversamos con gente en Colombia. Gallese tiene contrato vigente con Deportivo Cali. Alianza tiene la voluntad, hay voluntad de Gallese pero es un tema de minuto a minuto, hay temas desde lo económico que necesitan resolver", dio a conocer el periodista deportivo.

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¿Qué se sabe del fichaje de Pedro Gallese?

Hasta el momento, se sabe que el contrato vigente del ‘Pulpo’ con el equipo colombiano será un factor a tomar en cuenta, por lo que si Alianza Lima lo quiere tener como flamante refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1, tendría que pagar por el jugador de 36 años.

¿De cuánto es el valor de Pedro Gallese?

El portero de la selección peruana tiene actualmente un valor de 350 mil euros, esto de acuerdo con información extraída del portal Transfermarkt.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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