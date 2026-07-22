Alfredo Arosemena, administrador de Alianza, envió determinante mensaje para los hinchas: "Se va a..."

Alfredo Arosemena, nuevo administrador de Alianza Lima, se pronunció a través de los canales oficiales del club íntimo para enviarle un fuerte mensaje a los hinchas blanquiazules. Arosemena manifestó que uno de los principales objetivos es seguir por la senda del triunfo, una de las cosas que más quiere es que el elenco íntimo salga campeón en este Torneo Clausura de la Liga 1.

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Aunque también reconoció que no todo se tratará de fútbol, también se trabajará en disciplinas como el vóley donde actualmente son tricampeones. Por lo que promete que en su gestión se trabajará proyectos que beneficien al club.

“Soy Alfredo Arosemena, nuevo gerente general del club Alianza Lima. Soy hincha de Alianza prácticamente desde que nací. Alianza Lima, más allá del tema deportivo, es identidad, es cultura, son valores, es Perú. Y lo más importante, en lo inmediato, es salir campeón. Sin descuidar también a nuestros equipos de vóley, que son tricampeones, el equipo de fútbol se va a centrar en esos dos proyectos”.

“Se ha hablado del CAR y, además, el tema de la ampliación del estadio también es una prioridad. Pero, sobre todo, vamos a estar muy cerca de los socios. Los socios, que son a quienes nos debemos, y vamos a construir para dejarles un legado importante. Las divisiones menores y la cantera del club son piezas fundamentales. Debemos no solamente seguir apoyándolas, sino reforzándolas”.

“Que Alianza esté siempre en el lugar donde tiene que estar. Alianza Lima, el más grande del Perú. Yo soy íntimo. Sé íntimo. Tú también”, declaró Arosemena.

¿Habrá cambios en Alianza Lima tras llegada de Alfredo Arosemena?

Alfredo Arosemena aseguró que brindará todo su respaldo al actual comando técnico y al plantel para mantener la competitividad de Alianza Lima en la Liga 1. Además, expresó su total confianza en Pablo Guede para que el equipo continúe por el buen camino en el Torneo Clausura 2026.

"No planeamos hacer cambios en el primer equipo en lo que resta del semestre. Vamos a apoyar el trabajo de la Dirección y la Gerencia Deportiva, y atenderemos sus solicitudes. De hecho, pese a no estar aún a cargo de la administración, y conociendo las dificultades que existían para incorporar refuerzos, nos comprometimos a traerlos, y ya se están materializando", aseguró