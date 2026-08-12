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¡Paren todo! Alianza Lima sorprende con tremendo 'refuerzo' para la Liga 1: "Intensidad"

Alianza Lima generó locura total entre sus hinchas un día después de que cerrara el libro de pases, ya que confirmó a un 'refuerzo' de peso para la Liga 1.

Francisco Esteves
Alianza Lima sorprende con tremendo 'refuerzo' para la Liga 1.
Alianza Lima sorprende con tremendo 'refuerzo' para la Liga 1. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima sabe que debe ganar el Torneo Clausura para salir campeón de la Liga 1 2026 sin necesidad de disputar playoffs. Para conseguir tal objetivo es importante tener un plantel amplio y experimentado, algo que Pablo Guede sabe a la perfección. Por ello, poco después de que cerrara el libro de pases en el fútbol peruano, los blanquiazules sorprendieron con tremendo 'refuerzo' en Matute.

Alianza Lima vs Universitario ya tiene fecha y hora confirmada.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario: confirman día y hora del clásico por la fecha 9 del Clausura

Muchos hinchas pedían a gritos un último fichaje para el resto de la temporada, pero los íntimos aún no han mandado un comunicado al respecto. Sin embargo, lo que sí hicieron es publicar una potente fotografía en redes sociales en la que se observa a un delantero de talla internacional que cuenta las horas para saltar al campo del Estadio Alejandro Villanueva. Nos referimos a Luis Ramos.

Recordemos que el ex América de Cali se lesionó en las últimas fechas del Torneo Apertura y hasta el momento no ha tenido acción en el Torneo Clausura, por lo que Alianza Lima viene padeciendo su ausencia en ataque. No obstante, recientemente se pudo ver al hombre de la selección peruana entrenando a la par de sus compañeros, lo que ilusiona a los aficionados del cuadro victoriano.

Alianza Lima, Liga 1

Alianza Lima mostró a Luis Ramos entrenando.

Vale precisar que la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló en L1 MAX que Luis Ramos tiene todavía dos semanas para volver a ser elegible por Pablo Guede en la Liga 1 2026. Es decir, puede volver a finales de agosto cuando los íntimos enfrenten a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva, el sábado 29 de este mes. Llegaría al 100% para el clásico con Universitario de Deportes.

Trayectoria de Luis Ramos

  • Academia Cantolao
  • Carlos Mannucci
  • Carlos Stein
  • Llacuabamba
  • Deportivo Municipal
  • Los Chankas
  • Cusco FC
  • América de Cali
  • Alianza Lima
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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