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MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: hombre fue reducido en el suelo durante un arresto de ICE en una obra de construcción de Silver Spring
El arresto de ICE en Silver Spring, captado en video, ha generado temor entre los inmigrantes ante el aumento de operativos en Maryland y Virginia.
La presencia de agentes federales vinculados con operativos migratorios ha generado inquietud entre los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en el área metropolitana de Washington D. C. En Silver Spring, Maryland, trabajadores de una obra captaron el momento en que un hombre fue perseguido y reducido en el suelo durante un operativo relacionado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La información fue reportada por N+ Univision.
Arrestan a un hombre en una obra de construcción en Silver Spring.
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Captan el arresto de un inmigrante por agentes de ICE en una obra de construcción de Silver Spring
Según el reporte de N+ Univision, el incidente ocurrió en una construcción de Silver Spring. Un video compartido con el medio muestra al hombre descendiendo de una camioneta tras notar la presencia de los agentes y tratando de alejarse del lugar. Los agentes federales lo persiguieron hasta alcanzarlo y reducirlo en el suelo, mientras varios trabajadores observaban y grababan la intervención con sus teléfonos celulares.
Hasta el momento, no se han difundido públicamente datos que permitan conocer la identidad del detenido, las razones concretas de su arresto ni su situación migratoria. Por ello, no es posible determinar si el hombre tenía algún proceso pendiente ante las autoridades de Estados Unidos.
Inmigrantes en Estados Unidos expresan preocupación ante los operativos migratorios
El caso ocurre mientras aumenta la preocupación entre inmigrantes y sus familias por la presencia de agentes federales de inmigración en distintos puntos de Maryland y Virginia. En las últimas semanas, residentes han compartido videos de operativos y detenciones en calles, vecindarios y lugares de trabajo.
La actividad de ICE en la región también ha llamado la atención por el número de arrestos registrados. Datos federales analizados previamente indican que la agencia realizó aproximadamente 19.500 detenciones en Washington D. C., Maryland y Virginia entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026, según información citada por Maryland Daily Record.
Para las comunidades migrantes, estos operativos incrementan la incertidumbre ante posibles intervenciones de agentes federales en espacios cotidianos. El caso ocurrido en una obra de Silver Spring se suma así a una serie de reportes que mantienen en alerta a las comunidades inmigrantes en Estados Unidos.
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