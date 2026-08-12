ALERTA en el condado de Delaware: Policía intensifica la BÚSQUEDA de un hombre acusado de EXHIBICIONISMO en un Dollar Tree

La policía de Springfield Township, en el condado de Delaware, busca a un hombre acusado de un presunto caso de exhibicionismo en un Dollar Tree de Pensilvania. El incidente ocurrió el 5 de agosto y las autoridades solicitaron al sospechoso que se entregue mientras continúan las investigaciones.

Hombre fue denunciado por exhibicionismo en un Dollar Tree del condado de Delaware

El incidente ocurrió alrededor de las 3 p. m. del 5 de agosto en una tienda Dollar Tree ubicada en la cuadra 400 de Baltimore Pike, según informó el Departamento de Policía de Springfield. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron a un hombre mientras recorría los pasillos con una cesta. La policía lo identificó como Jhet Larose, de 30 años, residente de Brookhaven.

Los investigadores señalaron que Larose habría permanecido durante un tiempo dentro del establecimiento antes del presunto incidente. Según explicó el detective Randall Kennedy a 6abc Philadelphia, el hombre "estuvo dando vueltas por la tienda un rato", por lo que los investigadores creen que pudo haber elegido determinados pasillos o personas para cometer el presunto acto.

La policía indicó que logró identificar al sospechoso porque llevaba una camiseta que hacía referencia a su lugar de trabajo. El caso también fue reportado por FOX 29 Philadelphia.

Policía busca a sospechoso por presunto exhibicionismo

Las autoridades informaron que Larose enfrenta cargos que incluyen exhibicionismo y actos obscenos en público. Hasta el momento, la policía no ha informado dónde se encuentra el sospechoso. El detective Kennedy calificó la situación como preocupante para quienes acuden al establecimiento a realizar sus compras. En declaraciones recogidas por 6abc Philadelphia, afirmó: "Nadie quiere encontrarse con esto. Estás de compras con tu familia y caminas por un pasillo; no es algo que debas ver".

El caso se conoce en medio de otras investigaciones por presuntos actos obscenos en establecimientos Dollar Tree de la zona. La policía de Falls Township presentó cargos contra un hombre acusado de exhibirse y realizar un acto sexual dentro de una tienda de esa cadena. En Prospect Park, las autoridades también buscan a un sospechoso señalado por presuntamente manosear a una niña de 12 años dentro de otro establecimiento.

Sobre estos casos, Kennedy declaró a 6abc Philadelphia: "Normalmente son hombres adultos. Entran en una tienda y, ahora, por alguna razón, son las tiendas Dollar Tree donde se exhiben".

La policía pidió a cualquier persona que tenga información sobre Larose o su posible paradero que se comunique con el detective Randall Kennedy al 610-544-5507.