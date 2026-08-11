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Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Repasa la programación de partidos de hoy, miércoles 12 de agosto, con importantes encuentros correspondientes a diferentes campeonatos internacionales.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la programación de los partidos que se jugarán este miércoles 12 de agosto.
Acá podrás revisar la programación de los partidos que se jugarán este miércoles 12 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 12 de agosto se realizarán interesantes encuentros como la final de la Supercopa UEFA entre PSG vs Aston Villa, amistosos internacionales con la presencia del Real Madrid y la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.

Real Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan en Riazor

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs Deportivo La Coruña y dónde ver partido amistoso?

Partidos de hoy por la Supercopa UEFA

PartidoHorarioCanal
PSG vs Aston Villa2.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por Amistosos Internacionales

PartidoHorarioCanal
Manchester United vs Leeds United1.30 p. m.Claro Sports
Nottingham Forest vs Bayer Leverkusen1.45 p. m.Sky Sports
Deportivo La Coruña vs Real Madrid2.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
Palmeiras vs Cerro Porteño5.00 p. m.ESPN y Disney+
Platense vs Coquimbo5.00 p. m.ESPN 5 Disney+
Cruzeiro vs Flamengo7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Bragantino vs Atlético MG5.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Tigre vs Montevideo City5.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Atlético Tucumán vs Independiente5.15 p. m.Fanatiz

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

PartidoHorarioCanal
La Unión vs Aucas3.00 p. m.DSports y DGO
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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