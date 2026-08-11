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Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV
Repasa la programación de partidos de hoy, miércoles 12 de agosto, con importantes encuentros correspondientes a diferentes campeonatos internacionales.
Este miércoles 12 de agosto se realizarán interesantes encuentros como la final de la Supercopa UEFA entre PSG vs Aston Villa, amistosos internacionales con la presencia del Real Madrid y la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Supercopa UEFA
|Partido
|Horario
|Canal
|PSG vs Aston Villa
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por Amistosos Internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|Manchester United vs Leeds United
|1.30 p. m.
|Claro Sports
|Nottingham Forest vs Bayer Leverkusen
|1.45 p. m.
|Sky Sports
|Deportivo La Coruña vs Real Madrid
|2.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Palmeiras vs Cerro Porteño
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Platense vs Coquimbo
|5.00 p. m.
|ESPN 5 Disney+
|Cruzeiro vs Flamengo
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Bragantino vs Atlético MG
|5.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Tigre vs Montevideo City
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Tucumán vs Independiente
|5.15 p. m.
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|La Unión vs Aucas
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
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