Sport Boys se ha movido con fuerza en el cierre del mercado de pases del fútbol peruano. Tras las salidas de Juan Gonzales Peña, Víctor Flores y Carlos López (este último fue anunciado en la Universidad San Martín), ahora acaban de perder a su goleador Luciano Nequecaur y tiene todo cerrado para fichar a Fernando Pacheco, exdelantero de Sporting Cristal.

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, el conjunto rosado estuvo negociando con Libertad de Paraguay por el delantero de 34 años y en las últimas horas llegó a cerrar el acuerdo para que el argentino continúe su carrera en el exterior pese a que tenía contrato vigente por todo este 2026.

“Luciano Nequecaur deja Sport Boys y se va a Libertad de Paraguay. El cuadro rosado recibe un dinero por la transferencia”, escribió el comunicador en su cuenta de X. De esta manera, Nequecaur dejará el conjunto rosado tras 23 partidos en el año y haber convertido siete goles y dos asistencias.

Nequecaur es el máximo goleador de Sport Boys en el año.

En cuanto a su reemplazo, el periodista Michael Xavier informó que Fernando Pacheco dio el visto bueno para firmar por Sport Boys, quien viene de disputar 11 partidos con el Ironi Kiryat Shmona de Israel. Eso sí, el comunicador de L1 Max resaltó que falta que el cuadro porteño debe cerrar todas las documentaciones antes de que cierre el mercado de pases en nuestro país.

¿Cómo marcha Sport Boys en el Torneo Clausura?

Luego de un mal Torneo Apertura, en el que acabó en la casilla 11 con tan solo 20 puntos, el cuadro rosado despertó y ha iniciado con todo este Clausura.

Tras cuatro fechas jugadas, los dirigidos por Carlos Desio han conseguido dos victorias, un empate y una derrota, cosechando siete unidades y está a solo dos puntos del primer lugar.