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PSG vs Aston Villa EN VIVO: horario, canal y alineaciones por la Supercopa de Europa

Aquí podrás seguir todo sobre el partidazo entre PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena de Salzburgo.

Gary Huaman
PSG enfrentará al Aston Villa por la final de la Supercopa de Europa.
PSG enfrentará al Aston Villa por la final de la Supercopa de Europa. | Foto: composición Líbero
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PSG vs Aston Villa EN VIVO jugarán un partidazo por la gran final de la Supercopa de Europa este miércoles 12 de agosto desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Red Bull Arena de Salzburgo y contará con transmisión del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica. A continuación, podrás revisar todo acerca del duelo entre los campeones de la Champions League y la Europa League.

Acá podrás revisar la programación de los partidos que se jugarán este miércoles 12 de agosto.

PUEDES VER: Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

¿A qué hora juegan PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa?

La final entre PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa se jugará este miércoles 12 de agosto desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Red Bull Arena de Salzburgo.

¿Dónde ver PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa?

La transmisión del duelo entre PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.

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PSG vs Aston Villa: posibles alineaciones por la Supercopa de Europa

  • PSG: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.
  • Aston Villa: Marco Bizot, Matty Cash, Victor Lindelöf (o Ezri Konsa), Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, João Gomes, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho y Ollie Watkins.

PSG vs Aston Villa: cuotas y pronósticos por la Supercopa de Europa

ApuestasPSGEmpateAston Villa
Betsson1.753.804.65
Betano1.753.804.60
Bet3651.733.904.50
Stake1.773.904.65
Doradobet1.733.804.75

PSG vs Aston Villa: previa de la Supercopa de Europa

El telón del fútbol de élite continental se levanta en Austria con un choque estelar por la Supercopa de Europa 2026. El Paris Saint-Germain, flamante bicampeón de la UEFA Champions League, mide sus fuerzas ante un resurgido Aston Villa, que conquistó con autoridad la UEFA Europa League. El Red Bull Arena de Salzburgo se viste de gala para presenciar el primer gran trofeo de la temporada, en una definición que promete máxima intensidad y que, de terminar igualada tras los noventa minutos, se decidirá directamente desde la tanda de penaltis.

El compromiso añade un vibrante duelo táctico en los banquillos entre dos estrategas españoles de primer nivel: Luis Enrique y Unai Emery. Mientras el conjunto parisino busca arrancar el curso levantando metal pese a la recarga de minutos de sus internacionales mundialistas, el cuadro de Birmingham salta al campo con la ambición de dar el golpe sobre la mesa y sumar la segunda Supercopa de su historia. Con morbo añadido por el reciente traspaso del lateral francés Lucas Digne del Villa al PSG, la cita promete emociones fuertes para inaugurar oficialmente la campaña europea.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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