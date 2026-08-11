PSG vs Aston Villa EN VIVO: horario, canal y alineaciones por la Supercopa de Europa

PSG vs Aston Villa EN VIVO jugarán un partidazo por la gran final de la Supercopa de Europa este miércoles 12 de agosto desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Red Bull Arena de Salzburgo y contará con transmisión del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica. A continuación, podrás revisar todo acerca del duelo entre los campeones de la Champions League y la Europa League.

¿A qué hora juegan PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa?

La final entre PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa se jugará este miércoles 12 de agosto desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Red Bull Arena de Salzburgo.

¿Dónde ver PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa?

La transmisión del duelo entre PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.

PSG vs Aston Villa: posibles alineaciones por la Supercopa de Europa

PSG : Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.

: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué. Aston Villa: Marco Bizot, Matty Cash, Victor Lindelöf (o Ezri Konsa), Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, João Gomes, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho y Ollie Watkins.

PSG vs Aston Villa: cuotas y pronósticos por la Supercopa de Europa

Apuestas PSG Empate Aston Villa Betsson 1.75 3.80 4.65 Betano 1.75 3.80 4.60 Bet365 1.73 3.90 4.50 Stake 1.77 3.90 4.65 Doradobet 1.73 3.80 4.75

PSG vs Aston Villa: previa de la Supercopa de Europa

El telón del fútbol de élite continental se levanta en Austria con un choque estelar por la Supercopa de Europa 2026. El Paris Saint-Germain, flamante bicampeón de la UEFA Champions League, mide sus fuerzas ante un resurgido Aston Villa, que conquistó con autoridad la UEFA Europa League. El Red Bull Arena de Salzburgo se viste de gala para presenciar el primer gran trofeo de la temporada, en una definición que promete máxima intensidad y que, de terminar igualada tras los noventa minutos, se decidirá directamente desde la tanda de penaltis.

El compromiso añade un vibrante duelo táctico en los banquillos entre dos estrategas españoles de primer nivel: Luis Enrique y Unai Emery. Mientras el conjunto parisino busca arrancar el curso levantando metal pese a la recarga de minutos de sus internacionales mundialistas, el cuadro de Birmingham salta al campo con la ambición de dar el golpe sobre la mesa y sumar la segunda Supercopa de su historia. Con morbo añadido por el reciente traspaso del lateral francés Lucas Digne del Villa al PSG, la cita promete emociones fuertes para inaugurar oficialmente la campaña europea.