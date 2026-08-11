En Alemania revelan el futuro de Felipe Chávez tras destacar con Bayern Múnich: "Contrato"

Felipe Chávez se ha consolidado como uno de los jugadores peruanos más destacados en el exterior tras su participación en el Bayern Múnich. El volante es el único con opción de jugar en una de las principales ligas del mundo luego de la gran pretemporada que realizó. En ese sentido, en Alemania revelaron cuál será su futuro para esta campaña.

En Alemania revelan el futuro de Felipe Chávez tras destacar con Bayern Múnich

El volante de 19 años se ganó el aprecio de los hinchas del Bayern Múnich luego de la gran pretemporada que realizó, donde consiguió marcar goles y aportar asistencias, por lo que muchos se preguntan si permanecerá en el primer equipo. Precisamente, el periodista alemán Kerry Hau reveló que el club ya decidió su futuro.

Según indicó en su cuenta de ‘X’, Felipe Chávez no permanecerá en el conjunto ‘bávaro’ para esta temporada, por lo que está en la lista de préstamos y la idea es que salga rumbo a otro club antes del cierre del mercado. En ese contexto, reveló que hay múltiples clubes interesados en sus servicios.

Felipe Chávez saldrá cedido del Bayern Múnich para esta temporada

“Felipe Chávez debe ser cedido antes del día límite. Wolfsburg, Paderborn, Deportivo La Coruña y un equipo de primera división portuguesa están interesados en el talento ofensivo de 19 años del FC Bayern. Las conversaciones están en marcha. Chávez sigue bajo contrato con el FCB hasta 2028”, informó el citado comunicador.

Del mismo modo, el periodista de Sky Sports recalcó que ‘Pippo’ seguirá formando parte del Bayern Múnich tras su regreso, pues tiene contrato vigente hasta la temporada 2028.

Números de Felipe Chávez en la pretemporada del Bayern Múnich

Felipe Chávez ha disputado tres partidos de los amistosos de pretemporada del Bayern Múnich, donde logró marcar en dos de ellos y sorprendió con su gran nivel en la distribución de juego. El peruano consiguió tres goles y dos asistencias.